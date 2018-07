5 nippi, kuidas ära tunda lojaalne tööandja

Lojaalsus on miski, mida ootavad töötaja ja tööandja üksteiselt vastastikku ning justkui iseenesest mõistetavalt. Kas tunned alljärgnevaga ära enda tööandja või oled varem mõelnud, millised omadused peaksid ühel lojaalsel tööandjal olema? Toome ära viis omadust, mis iseloomustab lojaalset tööandjat.

Palkab talente ja usub sinu tegemistesse

Lojaalne tööandja on see, kes suudab viia kokku sinu teadmised ja oskused tema poolt pakutava töökohaga. Ta usub siiralt sellesse, et sinu oskused aitavad kaasa ettevõtte arengule. Tema jaoks on tähtis pakkuda sulle eneseteostuse võimalust ning ta suudab sind edukalt motiveerida, sest tema jaoks on tähtis ka sinu isiklik pidev areng.

On ehe ja usaldusväärne

Ta räägib sulle ausalt sinu tööülesannetest ning ei ilusta neid. Ta ei püüa sulle tööd maha müüa ainult sellepärast, et tal on vaja uut töötajat. Ta otsib ametikohale töötajat, kes tegelikult ka seda tööd teha soovib. Ta räägib töö plussidest, kuid mis kõige tähtsam, ta toob välja ka selle töökoha miinused. Palgaläbirääkimistel annab ta ausat tagasisidet, mitte ei keeruta ning vii teemat mujale. Tema jaoks on pigem tähtis läbipaistvaks jäämine, kuid ära unusta, ta ootab seda sama ka sinult.

Ta on viimane, kes räägib

Kuulamisoskus on eriti oluline oskus, mis kuulub iga lojaalse tööandja tööriistakasti. Kuulamisoskus motiveerib ja julgustab töötajaid oma arvamust avaldama. See näitab, et tööandja hoolib ka tegelikult töötajate arvamusest. Pane tähele, et täpsustavad küsimused on üks osa kuulamisoskuse heast näitest. See näitab, et ta üritab ka tegelikult sinu mõttest aru saada.

Jääb kannatlikuks

Lojaalne tööandja ei viska ühtegi töötajat liiga kiiresti üle parda. Tema eesmärk on oma valitud tiim tööle panna, et koos valitud sadamasse seilata. Ta toetab sind ka siis, kui sa esimestel nädalatel kohe kõige paremaid tulemusi ei näita. Ta motiveerib sind ise või püüab tiimiliikmete abiga sinu tulemusi parandada. Ta jääb enda valikule kindlaks ning teab, et oskused on õpitavad.

Pakub töötajale midagi, mida mujalt ei leia

Lojaalne tööandja kogub alati tagasisidet ning püüab pakkuda oma töötajatele väärtuspakkumisi, mida töötajad tegelikult ka ise ootavad. Ta ei määra neid väärtuspakkumisi ise, vaid otsustab puhtalt töötajate soovidest lähtuvalt. Ta arvestab sellega, et iga inimene ei soovi käia spordiklubis ning pakub neile näiteks võimalust saada kultuuritoetust. Mitterahalised väärtuspakkumised on üha enam otsustavaks punktiks, mille põhjal tehakse lõplik otsus töökoha vahetamisel.