Esmamulje loome tööandjale vaid loetud sekunditega

Foto: Unsplash

Esmamulje on tööle kandideerimisel äärmiselt oluline, sest see kujuneb sekunditega ning seda on võimalik luua ainult ühe korra. Esmamulje püsib väga kaua ja tähendab palju ning määrab ära tööandja edasise hoiaku kandideerija suhtes. Esmamulje loomisel on võtmeteguriks pilgud ja kehakeel ehk alateadlikud mõtted. Hea esmamulje jätmist on võimalik õppida ja harjutada. Toome välja kasulikud nipid, mille kasutamisel on võimalik jätta positiivne esmamulje.