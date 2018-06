Hea tiimitöö loob ühtse toimiva terviku

Pole saladus, et eduka ettevõtte vundamendiks on hea tiimitöö, mis eeldab aga häid sotsiaalseid oskuseid.

Ettevõtted hindavad üha rohkem töötaja suutlikkust teha tiimitööd, tihtipeale testitakse grupis töötamise võimekust juba vestlusvoorudes. Kui tahad tööandjale juba kandideerimisel silma jääda, saada oma CV videoformaadis. See annab suhtlemisoskusest parema ülevaate ning soodustab töövestlusele pääsemist. Häid nippe, kuidas tööandjale videoformaadis CV-ga silma jääda, saad sirvida Nipila.ee tööelublogist. Tiimitöö ei sobi kõigile, aga see on õpitav. Hea tiimitöö koosneb elementidest, mis lõpuks ühtse toimiva terviku loovad.

Suhtlus on kõige olulisem osa tiimitöös. Ära kunagi pelga oma arvamust avaldada – iga mõttekild võib viia suure ideeni!

Arvesta teistega! Põikpäisus tiimis sihini ei vii, vaid alati peab olema valmis kompromisse tegema. Kui tunned, et Sul on hea idee, siis too mõjuvaid argumente, miks peaks just selle ellu viima.

Mõtle, mida öelda ja mida mitte. Pika laua taga istudes võib arutelu kujuneda kaua kestvaks protsessiks. Selle juures on oluline jälgida, et aruteluteema püsiks fookuses. Iga mõte, mis pähe tuleb, tuleks enne läbi mõelda, kas see idee on ikka teemakohane.

Hoia positiivset meelestatust! Edukat ja efektiivset tiimitööd saadab positiivne hoiak. Ära hoia end tagasi töökaaslaste innustamisel ning tunnustamisel, kui tunned, et seda vääritakse. Tunnusta oma tublit töökaaslast! Kui tead kolleegi, kes on tõeline #KULDSÜDA ja eeskujuks tööturul, siis tunnusta teda siin.

Eduka tiimitöö tagab ühtsustunne. Kolleegidest peaks saama Sinu pikaajalised sõbrad ja lahingupartnerid, kellega käia läbi nii tulest kui ka veest. Firmaüritused või töövälised kokkusaamised seovad inimesi ning suurendavad meeskonnatunnet – usaldusest võib sündida pikaajaline edukas ja toimiv tiim.

Loo autor on Lisette Soop, CV.ee praktikant.