Kontoris võimeldes tööstressist priiks #võimlemekontoris

Inimeste kiire elutempo tõttu võib juhtuda, et alati ei jõutagi liikuma. Võimlemispausi organiseerimine aga annab liigutamisvõimaluse ka neile, kes ise enda tervise peale muul ajal mõelda ei jõua.

Kerge võimlemispaus tuletab töötajatele meelde, et töölaua taga istumine peab olema kontrollitud tegevus, et vähendada terviseprobleeme. See annab mõnusa energiasüsti tööpäevale ja soodustab tiimitööd, luues meeskonnas hea õhkkonna, sest tehakse midagi koos. Sellest tulenevalt julgeme väita, et kontoris võimeldes on võimalik saada tööstressist priiks.

Palusime personaaltreener Roman Minlibajevil näidata ette mõningaid harjutusi, mis sobivad ideaalselt näiteks istuva kontoritöötaja enesetunde parandamiseks.

Roman Minlibajev on tegelenud terve elu spordiga. Tema missiooniks on aidata ka teistel leida liikumisharrastusi ja spordirõõmu – kasvõi üks hing korraga. "Terves kehas elab terve vaim" on moto, mida ta tahab anda edasi ka oma klientidele, sest inimese füüsis on tugevas korrelatsioonis vaimse tervisega. Olgem igas mõttes terved inimesed!

Järgnevalt toome välja esimese lihtsamate harjutuste seeria, mida on kontoris võimalik teha ilma kõrvaliste abivahenditeta.

Harjutus 1

Istumise ajal on puusapainutaja lihased pikka aega lühenenud asendis. See asend aga aitab venitada nii niude-nimmelihast kui ka reie sirglihast. Need lihased vastutavad puusa painutamise eest. Asendit hoides suru puus ette ja pinguta selle jala tuharalihast, mille põlv on tooli peal.

Harjutus 2

Istuv inaktiivne eluviis teeb tuharalihased nõrgaks, sest need lihased on istumise ajal kestvalt pikenenud asendis ning nende funktsiooni ei kasutata. Selle jaoks ongi hea iga paarikümne minuti järel püsti tõusta ja sirutada jalga taha, aktiveerides nii tuharalihaseid. Tee näiteks 15 kordust ühe jalaga ja 15 kordust teise jalaga, seejärel võid oma tööd jätkata.

Harjutus 3

Selle liigutusmustri soovitan lisada oma n-ö tööriistakasti. See on dünaamiline puusadominantne liigutus (inglise keeles hip hinge), mis aitab aktiveerida nii tuharalihaseid, kui ka tagareie lihaseid. Tagareie lihased on pikkade istumissessioonidega lühenenud asendis ja vajaksid ka dünaamilist liigutamist – see harjutus on neile ideaalne.

Harjutus 4

Istumine provotseerib asendit, kus õlavööde on sissepoole pööratud ja selg on n-ö küürus. Selle vältimiseks on hea vahepeal lülisamba rinnaku osa ehk ülaselga natuke sirutada. Selle jaoks sobib hästi siinne harjutus.

Harjutus 5

See venitus on selja lailihasele, mille üheks funktsiooniks on õlavarre sissepööramine (klaviatuuri toksides on õlavars just selles asendis). Hoia ülemise käega seinast (ideaalis mõnest käepidemest) ja suru alumise käega ennast seinast eemale. See oli esimene kontoris võimlemise võimaluste seeria, mille soovisime teieni tuua. Nüüd hooga võimlema ning peagi jagame teiega juba uusi ja veelgi põnevamaid harjutusi. Kes aga soovib koheselt oma teadmistepagasit kontoris võimlemise võimalustega suurendada, soovitame pöörduda otse Romani poole, et leppida kokku eratreeningu aeg ning vabaneda kontoritööst tingitud pingetest.