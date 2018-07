Kas tunned, et oled praegusele ametikohale liiga kauaks truuks jäänud ning see ei paku sulle enam väljakutseid? Ära muretse, sa pole kindlasti ainuke inimene siin maamunal, kellel on taoline mõte peast läbi käinud. Üsna tihti jääbki see vaid mõtteks ning kardetakse astuda see viimane lõplik samm uute väljakutsete suunas. Miks me kardame töökohta vahetada? Meie spetsialistide hinnangul on tihti põhjuseks järgnevad asjaolud.

Hea palk, paindlikum graafik, tasuta kohv – need on ühed põhjused, mida töötajad tööandjate juures kõige enam hindavad. Uude kohta siirdudes ei pruugi aga tingimused olla samad, millega harjunud oleme. Tihti oleme valmis uued väljakutsed vastu võtma vaid juhul, kui oleme kindlad, et uues kohas ootavad paremad või vähemalt samad töötingimused, mis praegu.

Meie kogemuste ja hinnangu põhjal saab väita, et noortel on pigem põhjuseks see, et nad arvavad, et pole piisavalt pädevad ja ei saa hakkama, kui pole piisavalt kogemusi. Samuti see, et liiga tihe töökohtade vahetamine näeks CV-s halb välja ja jätaks mulje püsimatusest.

Pereinimesed aga soovivad stabiilsust ehk kindlat tööd ja sissetulekut. Juba pärast katseaega muutub töö n-ö stabiilseks, sest enam ei saa töösuhet lõpetada kahenädalase etteteatamisega, mille jooksul ei ole võimalik leida uut tööd ja sissetulekutesse tekib auk. Lisaks on siiani veendumus, et uue majanduslanguse või ettevõtte makseraskuste tekkimisel koondatakse esmajärjekorras viimati tulnud vähese kogemusega töötajad, sest nende töö pole rasketel aegadel nii tulemuslik, nagu seda on juba pika kogemusega töötajatel.

Lapsevanemad kardavad ka seda, et äkki uues kohas ei lubata enam kodukontori päevi, kui laps on haige või soovitakse osaleda lasteaia/kooli üritustel tööajast. Lisaks kardetakse, et uues kohas on kollektiiv või ülemused vähem pädevad ja seetõttu töötavadki paljud inimesed ka ainult toreda kollektiivi pärast aastaid madalama palga ja halvemate töötingimustega ettevõttes.

Inimesed, kellele on hobi ka töö eest, kardavad, et paremini makstud palgatööl peab hakkama ka enda jaoks ebameeldivat ja rutiinset tööd tegema ning siis tekib kiirelt tööstress ning läbipõlemine.

Vanemad inimesed on aga veendunud, et kuhu neil ikka minna, keegi neid nagunii ei taha ja tuleb pensionini koht soe hoida, või kui minna, siis nii, et tööandja nad koondab, sest siis saab mitme kuu eest tasusid, mis aitavad lööki kergendada

Meie kogemused aga näitavad, et kõik eelmainitud kartused tänapäeval enam ei päde, sest üha enam on ettevõtted seisus, kus peavad hindama töötajaid võrdselt, pakkudes neile ka võrdväärseid lisaväärtuste võimalusi. Ilma võrdsete lisaväärtuste paketita pole inimesed lihtsalt nõus tööd vahetama ja nii ei leia ettevõtted endale pädevaid töötajaid. Lisaks on suund liikumas sinnapoole, kus värvatakse kiire kohanemisvõimega talendikaid töötajaid ning hinnatakse neid võrdväärselt juba kogenud töötajatega. Seega ei tasuks oma silmi uute väljakutsete eest kinni suruda vaid pigem silmad kogu aeg lahti hoida. Selleks soovitame hoida tööportaalis avalikku CV-d ning siirvida ka regulaarselt pakkumisi.

Seega, kui tunned, et oled oma praegusele ametikohale toppama jäänud ning see ei paku piisavalt väljakutseid, klikka ennast meie tööportaali, logi sisse või registreeru kasutajaks, tee omale uus CV, avalikusta see ning uuri uute väljakutsete kohta. Mis kõige tähtsam, ära pelga uusi väljakutseid!