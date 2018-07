Miks mulle aktiivne CV tööportaali andmebaasis?

Meie tööeluspetsialistid kohtuvad igas kuus sadade karjäärimuutjatega. Tööeluspetsialistid kinnitavad, et enesearengu tagamiseks on õige aeg vahetada töökohta iga 3-5 aasta järel või siis, kui hommikul tööle minnes enam silm ei sära või töö ise ei paku enam igapäevaseid väljakutseid. Oma uue tööalase väljakutse leidmiseks soovitame läbi vaadata 7-10 tööpakkumist vähemalt kolmes erinevas valdkonnas ning uute tööalaste väljakutsete edukamaks leidmiseks soovitame omada aktiivset CV-d meie tööportaali andmebaasis. Soovitustel on ka kindel põhjus.

Sinuni jõuavad tööpakkumised, mis ei pruugi olla avalikud

Omades tööportaalis aktiivset CV-d näitad sa tööandjatele, et oled avatud uutele pakkumistele. Nii võib juhtuda, et enne värske CV-ga kandideerima asumist oled saanud juba uusi ning huvitavaid tööalaseid pakkumisi otse ettevõtetelt. See ei ole siiski garanteeritud ja sõltub sinu enda kogemustest ning CV silmapaistvusest.

Sul on lihtne kandideerida

Omades tööportaalis CV-d on kandideerimine ainult ühe kliki kaugusel ning pealegi on kandideerides võimalik valida erinevate CV-de vahel. Mitme CV omamine on eriti kasulik, kui oled huvitatud erinevates valdkondades kandideerimisest, et kandideerimisel oleks võimalik valida just antud valdkonda sobiv variant. Meie teame, et kandideerides uutele ametikohtadele tuleks oma CV vormistada vastavalt valdkonna nõuetele. Liiga palju ebaolulist infot viib värbaja fookuse mujale ning sinu CV jääb tähelepanuta. Kontoritööle kandideerides ei ole vaja pikalt ja laialt kirjeldada, kui hea kraanajuht sa oled.

Säilib ajalugu varasemate kandideerimiste kohta

Professionaalsema mulje jätmiseks ei ole mõistlik kandideerida samale töökuulutusele rohkem kui ühe korra. Seetõttu on tööportaalis CV omamine ning selle kaudu kandideerimine eriti kasulik. Meie süsteem ei lase korduvalt kandideerida ning ühtlasi näitab süsteem sulle ka kandideerimiste ajalugu. Nii näed ka seda, millise CV-ga millisele ametipostile kandideerisid.

Sul ei ole veel aktiivset CV-d meie andmebaasis? Siit on sul võimalik see endale luua ning siit leiad 20 000 tööpakkumise seast endale uued väljakutsed juba täna!