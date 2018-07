Osa 2: Kontoris võimeldes tööstressist priiks #võimlemekontoris

Jätkame kontoris võimlemisega tööstressist priiks saamiseks – #võimlemekontoris. Palusime taas personaaltreener Roman Minlibajevil näidata ette mõned harjutused, mis sobivad ideaalselt näiteks istuva kontoritöötaja enesetunde parandamiseks.

Toome välja harjutuste seeria, mida on kontoris võimalik teha ilma suuremate kõrvaliste abivahenditeta. Vaja on ainult tahtejõudu ning pealehakkamist, et harjutusi regulaarselt ka praktikas rakendada.

Harjutus 1

Istuvas asendis on õlavööde sissepoole pööratud ja rinnalihased on lühenenud asendis. Tee rinnalihaste venitamiseks videos näidatud harjutust. Kõverdatud küünarnukiga saab venitustunnet suunata rohkem rinnalihasesse, sirutatud käega saab kaasata ka biitsepsi ning õlalihase. Käe asendi muutmine aitab venitada rinnalihaste erinevaid alguskohti, näiteks rinnakut, rangluud + väikest rinnalihast.

Harjutus 2

Eelmisel korral näitasime, kuidas venitada puusapainutaja lihaseid koos tuharalihase aktiveerimisega. Seekord näitame harjutut, mis parandab liikuvust nii hüppeliigeses, kui ka puusades. Hea harjutus pärast pikemat istumisperioodi. NB! Ees oleva jala kand hoia maas.

Harjutus 3

Tuharalihaste popurrii, mis sobib hästi kergeks viieminutiliseks vahepalaks ning annab mõnusa koormuse, ent ei pane higistama. Tervise seisukohast on oluline, et puusasid ümbritsevad lihased oleksid toonuses. See harjutus annab tööd lihastele, mis peavad hästi toonuses olema.

Harjutus 4

Taas hea harjutus, millega äratada ja natuke toniseerida neid lihaseid, mis on istudes pikenenud, näiteks tuharalihased, või lühenenud, näiteks reie tagumised lihased. Lisa see kindlasti enda harjutuste menüüsse! Harjutust saab teha koos jalgadega või jalgu vahetades, mis on mõnevõrra väljakutsuvam.

Harjutus 5

Jõutõmme ühelt jalalt, millega saab ka tasakaalu arendada. Teine harjutus videos on väljaastesammud, aga sammuga tahapoole, mis aitab treenida rohkem tuharat kui reie eesmisi lihaseid.

See oli teine seeria kontoris võimlemise võimalustest. Nüüd hooga võimlema ning peagi jagame teiega juba uusi ja veelgi põnevamaid harjutusi. Kes aga soovib kohe oma teadmistepagasit kontoris võimlemise võimalustest suurendada, sellel soovitame pöörduda otse Romani poole, et leppida kokku eratreeningu aeg ning vabaneda kontoritööst tingitud pingetest.