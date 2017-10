Teeme julgemaid kannapöördeid karjääris!

“Kui traditsiooniliselt on karjäär olnud lineaarne ehk see, kes suutis, sammus astmeid pidi muudkui ülespoole, siis moodsam karjäärimudel sisaldab endas mitmeid kannapöördeid,” selgitab karjääriarengu kontaktvärava CV.ee juht Baltikumis Agu Vahur.

“Moodsas maailmas on aktsepteeritav ka väikeste mõttepauside tegemine karjääris, mis pole olnud traditsiooniliselt pereisadele justkui lubatud,” räägib Agu Vahur. “Paljud pintsaklipslaste põlvkonnast pärit agarad juhid usuvad seda ka täna ja praegu – perepea ja toitja vaadaku aga ettepoole ning ärgu mõelgu nii palju oma muudest huvidest või hobidest.”

Samas on Vahuri sõnul karjääripöörded vajalikud, et katsetada uusi võimalusi, proovida kättesaamatumaid väljakutseid ja panna end ka isiksusena proovile.

“Isegi allavahetused ehk inglise keeles downshifting’ud tulevad inimeste karjääriredelil kasuks, sest see avardab maailmapilti ning annab ka iseendast terviklikuma ja usutavama ülevaate.”

Vahuri sõnul on moodsas maailmas karjääri planeerimise eesmärk sobitada kokku töö, pere ja “see kolmas asi”, milleks on tihtilugu kirge tekitav hobi või hingelähedane seltskondlik tegevus. Iga selline lisategevus ja uus kontakt elus on järjest enam oluline just põhjusel, et tulevikus oleks rohkem valikuvõimalusi teha vajalikke muudatusi karjääris ja elus. “Elu ega suhted ei seisne Vahuri sõnul ainuüksi töös, vaid igapäevases mõistlikus tervikus, mis tekitab rahulolu ja turvalisust.”

Agu Vahur nimetab neli olulist reeglit, mida võiks karjääri planeerimisel ka pereisad silmas pidada.

“Karjääri algfaasis tuleb kiiresti tegutseda ja pingutada,” soovitab ta neile noormeestele ja noortele isadele, kes veel oma karjääriredelit otsivad. “Nii jõuab kiiresti kindlamale pinnale, muutudes tööturul nõutud professionaaliks omas valdkonnas. See võimaldab aga juba ise valikuid teha, mitte olla sõltuv ainult teiste ette antud või tehtavatest valikutest ja otsustest.”

Samuti soovitab mees panna rõhku rahvusvahelistele kogemustele, sest maailm ei piirdu Eestiga ja enamik äridest käib ikka üle piiride.“Iga etapp karjääris peab ette valmistama järgmiste võimaluste avanemist,” julgustab ta. “Kui töö ise ei arenda, siis tuleks töö kõrvalt enesearendamisega ikkagi tegeleda. Miks mitte osaleda vabatahtlikuna erinevates projektides, kust saab ka kasulikke kontakte.”

Ka pensionieelsele “mugavale, aga sisukale” tööle tasub Vahuri sõnul mõelda aegsasti ja seda teadlikult ette planeerida. “Näiteks omandada uus haridus või luua põhi oma elustiiliettevõtlusele. See nõuab aega.”