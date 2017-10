Telia siht: saada uue põlvkonna IT- ja telekommunikatsiooni ettevõteks

Tänapäeval veetakse kaupu droonidega, allkirju antakse digitaalselt, pank on igaühe taskus ja isegi televisioon võib olla reklaamivaba. Eilsed unistused on täna reaalsus. Homme ongi täna.

Tehnoloogia muudab maailma lihtsamaks – aga enam ammu ei ole lihtne selle arenguga sammu pidada. Telia roll on tuua tehnoloogia võimalused inimesteni lihtsal moel. Oluline on, et iga inimene saaks tegeleda rohkem asjadega, mis talle meeldivad. Et ta saaks ise otsustada. Ise valida – kas olla tööalaselt produktiivsem või olla rohkem lähedastega ja lõõgastuda. Loome võimalusi, et oleks, mida nautida.

Telia alus on tehnoloogia – aga selle panevad tööle meie inimesed. Inimesed, keda kannustab uudishimu. Inimesed, kes julgevad proovida asju, mida ei ole kunagi varem proovitud.

Me lähtume klientide vajadustest, sest meie jaoks tähendab IT inimlikku tehnoloogiat. Ja telekommunikatsioon tähendab suhtlust inimeste vahel. Eelkõige on see oskus kuulata – sest ainult kuulates oskame igaühele pakkuda just seda, mida ta vajab.

Telia Eesti on üks eriline koht töötamiseks – oleme nagu innovatsioonilabor või -start-up, kus uuendused esimesena ellu rakendatakse ja ära proovitakse. Eesti on olnud ja on ka edaspidi hüppelava, kust paljud inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks tegevad lahendused alguse saavad. Telia uus keskkonnasäästlik kontor Mustamäe teel üllatab tegevuspõhiste töökohtade ja innustava töökeskkonnaga.

Telia Eesti prioriteedid on toodete ja teenuste lihtsustamine, analüütilise võimekuse ja täpsuse kasv, digitaliseerimine, hübriidpilv, tark linn ja 5G. Soovime olla liider nii kvaliteedis kui ka innovatsioonis ning kuna tegutseme äris, mis muutub pidevalt, mõtleme uuenduslikult. Kõige aluseks on kvaliteet ja usaldus.

Soovime panustada ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik elamiseks ja töötamiseks. Meie mõju ühiskonnale algab meie põhiärist ning meie suurim mõju on meie teenused, innovatsioon ja investeeringud – just need aitavad Eesti digiühiskonda tagant tõugata. Telia jaoks on vastutustundlik ettevõtlus väga oluliseks fookuseks ning sel kevadel väljastas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum Telia Eestile kõrgeima ehk kuldtaseme kvaliteedimärgise, mis on tunnustus ausa, teadliku ja keskkonda säästva tegevuse eest.

Telia oluline algatus on projekt YOUNITE, mille kaudu saavad kõik Telia töötajad panustada vabatahtliku tegevusega Eesti ühiskonda. Sügisel oleme algatanud ka Telia esimese sotsiaalkampaania #suurimjulgus küberkiusamise vastu, mis on Eestis paraku liiga levinud. Just sedalaadi algatused on meie võimalus teha Eestist koht, kus on parem elada ja töötada!

Liitu meiega!