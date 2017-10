Z-põlvkonna ajastu algus värbamises

Viimaste aastate kiire tehnoloogiline areng toob kaasa ka muutusi värbamises. Ainuüksi tavalisest töökuulutusest ajalehes või veebiportaalis enam ei piisa ning klassikaline elulookirjeldus ei ärata piisavalt tähelepanu.

Uue ajastuga kaasnevad uudsemad ja atraktiivsemad viisid kandidaatide tähelepanu äratamiseks. Tööotsijad peavad üha enam ise initsiatiivi üles näitama, et teiste seast välja paista. Palju on hakatud kasutama sotsiaalmeediakanaleid, mis võimaldab eristuvalt kujundatud elulookirjeldusi, sponsoreeritud värbamisprojekte. Töötajate värbamisele on lähenetud isegi läbi mängude. On selge, et turundus ja värbamine on teineteisele lähemal kui kunagi varem – nüüd ootab nendega liitumist infotehnoloogia. Kas oleme selleks valmis ja mida suudab muuta IT koos turunduse ja personaliosakonnaga?

Ole atraktiivne!

Kõigi töötajate jaoks on olemas unelmate ettevõtted, kus nad sooviksid töötada – on see siis AirBnB, kodumaine Transferwise või kuus aastat maailma parimaks tööandjaks valitud Google. Neist on kasvanud aastate jooksul miljardiettevõtted ehk ükssarvikud, kes suudavad oma töötajatele pakkuda lisaväärtusi. Ent väiksematel ettevõtetel on niisamuti võimalus tööjõuturul silma paista, lihtsaim viis selleks on siseturundus. Southwestern Airlines on defineerinud seda mõistet kui „Töötaja on kuningas’’ ehk töötajate väljapaistev rahulolu on parim viis värbamaks uusi töötajaid ja meelitamaks ligi aina uusi kliente. Kui sinu töötajad on ettevõtte brändi saadikud, siis näita seda kõigile: tee neist video, ole avatud näitama kõigile oma organisatsiooni seestpoolt – ärata tähelepanu!

Ole innovatiivne!

Ülemaailmselt läbiviidud uuringute põhjal on keskmiseks värbamisprotessi pikkuseks 23 päeva. Üha kiireneva tempoga ajastul teavad talendid oma väärtust, neil on vaja kiirelt vastuseid ja otsuseid. Tihti puutume kokku olukorraga, kus heal töötajal on korraga mitu pakkumist laual ja kaotajaks jääb ettevõte, kes mõtles liiga kaua. Kasuta uusi tehnoloogiaid! Näita, et sinu ettevõte on innovatiivne. Kui sa oled juba teinud oma ettevõttest video, näidanud avalikkusele sisekultuuri, siis värba töötajaid samuti videolahenduse teel! Just see võimaldab muuta pikad kandideerimisprotsessid efektiivsemaks – kiired vastused ja otsused on lähemal kui kunagi varem.

Kuidas seda teha?

Esmapilgul võib see tunduda keeruline ja tekitada mitmeid küsimusi. Kuhu kandidaadid video saadavad? Kuidas teha kandideerimise videot? Selleks kõigeks on olemas väga lihtne ja mugav keskkond – VideoCV.io. Tööandja saab salvestada videokuulutuse kohe samas keskkonnas, kas või mobiiltelefoniga, või laadida üles juba varem valmistatud video. Lisaks annab see keskkond võimaluse jagada VideoCV kuulutust sotsiaalmeedias, kus äratada potentsiaalsete talentide tähelepanu. Sama lihtne on kandideerimine tööle. Liitu keskkonnaga ja salvesta endast lühike elulookirjeldus. Lisa kaasa CV ja kaaskiri ning peagi oota vastust kandideerimise edukusest. Kõik kandidaadid saavad vastuse! See on lihtne, see on innovatiivne.

Sõda talentide pärast ei lõpe niipea, vaid kestab edasi. Väärtusta oma töötajaid, ole nende jaoks eriline, paku neile uusi tehnoloogiaid ja lisaväärtusi. Oluline on mõista, et ettevõtte mõjukas turundamine ei ole ainult reklaamkampaaniad ja odavaimad pakkumised, vaid turundamine inimestele – sinu praegustele ja tulevastele töötajatele. Turundamine on osa värbamisprotsessist ja värbamisprotsess on osa turundusest, milles on oluline roll innovaatilistel lahendustel.

Liikluses märkab autojuht jalakäijat üksnes siis, kui tal on helkur! Ära koba pimeduses, tee VideoCV ja ole nähtav!