Ilves rahapesuskandaalist: Eesti on Danske jaoks n-ö mugav pahalane

Taani ajaleht Weekendavisen kirjutab, et Danske Banki rahapesuskandaal mahub praktiliselt täielikult sellesse aega, mil Ilves oli Eesti president, vahendab ERR Uudised. Ilvese sõnul oli ta üllatunud, kui uudised pangas toimunud rahapesust Eesti ja Taani meedias ilmusid. Presidendi sõnul ei olnud juhtum sattunud kunagi tema n-ö vaatevälja.

"See on Eestis üsna väike pank ja keegi, keda mina tean, pole seda kasutanud," selgitas ta.

Ilvese hinnangul püüab Danske Bank väita, et rahapesu oli Eesti probleem. Teisisõnu - selline asi saab juhtuda ainult Eesti-suguses riigis.

Tema sõnul on panga jaoks Eesti väga mugav kurjategija, kuna sobib kokku looga väikesest Ida-Euroopast, kes ei kontrolli asju. Ilvese hinnangul on Danske skandaali juures olnud just Eesti see, kes oma tööd teinud. Nii aastatel 2007, 2009, 2012 kui ka hiljemalt 2014 ja 2015 hoiatati Eesti järelevalveasutust kahtlastest tehingutest kohalikus harus.