Riigid võtavad järjest ritta: ka Šveits hakkab uurima Danske rahapesu

Šveitsi finantsinspektsioon Finma teatas, et uurivad, kas kohalikud asutused on seotud Danske rahapesuskandaaliga ning kuidas järgisid kohalikud pangad rahapesu tõkestamise nõudeid tollel ajal.

Danske uurimine võib pangale kaasa tuua üle 500 miljoni euro ulatuses trahve ning selle tõttu on tagasi astunud ka Dankse tegevjuht. Praeguseks on selge, et aastatel 2007-2015 liikus Danske Eesti filiaalist läbi 200 miljardit eurot mitte-residentide raha. Kõige suurem osa sellest rahast lõpetas Šveitsis ja Hiinas.