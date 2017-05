Alpi Eesti: kaup jõuab kohale ka siis, kui teed sulavad

Tiit Roosve juhitud ja „Eduka Eesti Ettevõtte“ tunnustuse pälvinud Alpi Eesti OÜ täidab lubadused ja viib kaubasaadetised kohale ka siis, kui maanteed on kinni pandud või ilmastik ei soosi.

Mullu kümnendat sünnipäeva tähistanud logistikafirma Alpi Eesti OÜ kuulub Itaalia perefirmast võrsunud ja nüüdseks kõigil kontinentidel esindatud kontserni Albini & Pitigliani ehk lühendatult ALPI kontserni. Alpi Eestil on Tallinna külje all Rae tehnopargis 4000 ruutmeetrine terminalladu, millele valmis hiljuti 1500 ruutmeetrit lisapinda. Ettevõte transpordib aastas üle 30 000 saadetise.

Hakkama saadakse ka keeruliste töödega

„Tegeleme rahvusvaheliste kaubavedudega, põhiliselt maanteel üle Euroopa, aga laevade ja lennukitega üle maailma. Lisaks on meie tööks kõik, mis on seotud laologistikaga - kaupade sorteerimine, komplekteerimine, pakendamine, sildistamine. Pakume ka tollimaakleriteenuseid ja kaubakindlustust,“ ütleb Alpi Eesti OÜ juhatuse esimees Tiit Roosve.

“Eduka Eesti Ettevõtte” Alpi Eesti OÜ juht Tiit Roosve Foto: Creditinfo

Firma võtab ette ka keerulisemad tööd, näiteks eritemperatuurilised ja ohtlikud veod. Selleks on veokijuhid läbinud spetsiaalse koolituse. „Eritemperatuursete vedude puhul on vaja spetsiaalset transpordivahendit, mis hoiab temperatuuri, kas sügavkülma või plusskraade. Ohtlike vedude alla kuuluvad näiteks värvid, lakid, deodorandid, kosmeetika - kõik, mis põleb, plahvatab või söövitab. Tänapäeval on palju veepõhjal värve, aga ka need ei tohi talvel ära külmuda,“ selgitab Roosve.

Edu võti peitud kogemustega töötajates

„Oleme palju IT-sse investeerinud, näiteks e-poodide tellimused tulevad läbi interneti otse meie lattu ning meie paneme need saadetised kokku ning saadame teele. Logistiliste probleemide lahendamiseks on meil olemas ekspedeerimisprogramm, aga põhiliselt sõltub see töö ikka inimestest. Logistikas on kogemus väga tähtis. Edu võti peitub kogemustega töötajates. Paljud on meil alates ettevõtte asutamisest ja kaadrivoolavust on vähe,“ ütleb Roosve.

„Rahvusvahelisest võrgustikust on meil palju abi. Peaaegu igas riigis on Alpi kontor olemas ja nii saab seal tekkivad probleemid lahendada kohapeal,“ märgib Roosve.

80 protsenti ettevõtte klientidest on Eesti keskmised ja väiksed ettevõtted, enamasti tekstiili- ja toidukaupade valdkonnast, aga ka seadmete ja masinasektoris. Firma ise veovahendeid ei oma, koostööd tehakse Eesti veoettevõtetega.

Tähtsaim on lubaduste täitmine

Hea tulemuse saavutamiseks ei piisa Roosve sõnul lihtsalt igapäevase töö hästi tegemisest. „Meie klientideks on kujunenud sellised firmad, kellel on transpordile mõnevõrra kõrgemad nõudmised. Tähtis on, et täidaksime klientidele antud lubadused ja peaksime graafikutest kinni. See on meie tähtsaim eesmärk ja põhimõte,“ ütleb Roosve.

Seda vaatamata sellele, et tuntud ütluse järgi ei saa transpordis 100 protsendilisi garantiisid anda, sest sõltutakse paljudest teguritest, mida firma ei saa kontrollida – ilmastik, streigid, tehnika, võimalikud avariid teel jms.

„Maanteetranspordis võib ette tulla, et Poolast ei saa läbi sõita, sest on liiga palav ja teed sulavad. Eestistki on mõnikord näha, et kui õhutemperatuur tõuseb liiga kõrgele, hakkab bituumen sulama. Poolas keelatakse siis päeval sõitmine ära, ainult öösel võib sõita. Või on streik ja tee on kusagil kinni pandud. Siis tuleb ringi sõita,“ toob Roosve näiteid tingimustest, mis firmast ei olene. Ettevõtte loosungiks on „with care“, mis tähendabki sisuliselt, et lubadustest hoolitakse.

Eeliseks on paindlikkus

Aga juhtub ka seda, et auto läheb tee peale katki. Siis tuleb korraldada asendusauto ja kõlbmatu auto ära tuua. Siin on abiks partnerite võrk Euroopas. Vahel tuleb mõni saadetis väga kiiresti kohale toimetada. Siis korraldab Alpi kahe juhiga ning võimalusel väiksema ja kiirema auto. „Kuna me ei ole suurfirma, siis meie eelis ongi paindlikkus, leidmaks igale probleemile kiire ja optimaalne lahendus,“ ütleb Roosve.

„Pakume kindlaid graafikud, mängime lahtiste kaartidega, ütleme klientidele seda, milles me head oleme ja milles mitte,“ lisab ta.

Alpi loodi 70 aastat tagasi Itaalias perefirmana ja selle trumbiks on Roosve sõnul olnud algusest peale personaalne, hooliv ja lojaalne kliendisuhe.

Eesti Eduka Ettevõtte märk eristab

Alpi Eesti OÜ majanduslik seisukord on Creditinfo rahvusvaheliste mudelite põhjal välja töötatud reitingu järgi suurepärane ehk ettevõte on pälvinud Creditinfo kõrgeima AAA krediidireitingu.

„Meil on Eesti Eduka Ettevõtte märk nii kodulehel kui kõigi e-kirjade jaluses, mistõttu loomulikult on nii kliendid kui töötajad sellest teadlikud. Eduka Ettevõtte märk annab kindlasti selle nägijale kindlustunde, et tegu on korralikult funktsioneeriva ning finantsiliselt eeskujuliku ettevõttega. Arvestades, kui palju on praegu ekspedeerijaid, siis see märk võiks meid teistest eristada ja näidata, et tegu on usaldusväärse partneriga,“ ütleb Roosve.

„Edukas Eesti Ettevõte“ tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev „AAA“, „AA“ või „A“ reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti Ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.