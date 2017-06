City Kliima: Eesti tugevamaid IT-ruumide jahutajaid

Kliimaseadmete müügi, paigalduse ja hooldusega tegeleva City Kliima OÜ juhatuse liikme Cerli Abrami sõnul on firmast kujunenud üks Eesti tugevamaid tegijaid serveri- ja muude infotehnoloogiliste ruumide jahutamises.

2008. aastast tegutsev City Kliima OÜ on aastate jooksul paigaldanud tuhandeid soojuspumpasid ja kliimaseadmeid, projekteerinud ning välja ehitanud hulgaliselt jahutus-, kütte-, ventilatsiooni-, kuivatus- ja niisutussüsteeme.

Konkurentsitult parim IT- ja serveriruumide jahutaja

Kliente on nii era-, äri- kui ka riigisektoris ja tootevalik lai, kuid just IT- ja serveriruumide jahutamises peab ettevõte end konkurentsitult parimaks, sest firma on Eestis kõige rohkem serveriruumide jahutamisega tegelenud ja vastavaid hankeid võitnud. Firma klientide hulgast leiab ka Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse, Eesti Panga, maksu- ja tolliameti ning maaeluministeeriumi.

Samas ei pea Abram üht klienti teisest paremaks. „Kõik kliendid on olulised, kõik objektid on tähtsad. Ei ole nii, et ehitame ainult suuri jahutus-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme ning erakliendid jäävad unarusse. Pakume kõigile võrdväärset lähenemist ja teenindust,“ ütleb Abram.

City Kliima OÜ on Atlantic õhk-vesi- ja hübriidsoojuspumpade maaletooja ning mitmete tuntud tootjate ametlik edasimüüja Eestis.

Keskkonnasõbralikkus on tõusev trend

Tõusva trendina märgib Abram ära maasoojuspumpade invertertehnoloogia ning soojuspumpades kasutatava freooni R32, mis on eelkäijatest keskkonnasõbralikum. „Maaküte on pikemas perspektiivis üks tulusamaid kütteliike. Samas ei saa maakütet päris kõikjale paigaldada, sest maakontuur/puuraugud vajavad piisavalt vaba pinda,“ selgitab Abram. Kui maad napib, saab paigaldada näiteks õhk-vesisoojuspumba.

Enne seadmete paigaldaja valimist soovitab Abram alati kontrollida vastavate registreeringute olemasolu majandustegevuse registris. „Mõned ettevõtted ei oma vajalikke litsentse ja nende töökvaliteedile ei saa alati kindel olla,“ ütleb Abram. City Kliimal on kõik vajalikud registreeringud ja tegevusload mõistagi olemas.

Edu on tulnud kokku hoides ja meeskonnana töötades

Heade tulemusteni on Abrami sõnul jõutud paljuski tänu ühtsele ja toetavale meeskonnatööle. „Oleme saavutanud edu kokku hoides ja meeskonnana töötades. Kõik töötajad on võrdsed, võivad avaldada oma arvamust, ei ole ülalt alla või alt üles vaatamist. Töötame avatud kontoris ja oleme nagu üks pere,“ ütleb Abram. Praegu on ettevõttes kokku 11 töötajat, kellest enamik on firmas töötanud alates algusaastatest.

Ettevõtte käive oli mullu 3,3 miljonit eurot ja ka tänavu prognoosib Abram käibe kasvu. „Aasta on alanud hästi. Kuigi turg on tihe ja nagu igas teiseski ärisektoris käib hinnaralli, ei vaata meie partnerid, ehitus- ja haldusfirmad, ainult kõige madalamat hinda, vaid on nõus kvaliteetse töö eest õiglaselt tasuma. Seda saab öelda ka eraklientide kohta, sest paljud neist jõuavad meieni läbi sõprade ja tuttavate soovituste,“ ütleb Abram.

Creditinfo reiting AAA tekitab usaldust

City Kliima OÜ majanduslik seisukord on Creditinfo rahvusvaheliste mudelite põhjal välja töötatud reitingu järgi suurepärane ehk AAA, mis näitab, et firma on väga kindel koostööpartner ja tööandja. Creditinfo eduka Eesti ettevõtte märki kasutab ettevõte e-kirjade jaluses ja loomulikult on see väljas ka kodulehel.

„Kindlasti on sellest kasu olnud. Enamjaolt tutvuvad kliendid enne ostu sooritamist ettevõtte taustaga ja AAA-reiting tekitab usaldust. Meie müügijuhid kasutavad eduka Eesti ettevõtte tiitlit ja reitingut ka pakkumisi koostades,“ ütleb Abram. Abi on tema sõnul teistpidi ka firmal endal, kui valitakse ise tarnijaid ja hankijaid – Creditinfo kodulehelt leiab andmeid ettevõtete maksekäitumise kohta.

City Kliima OÜ kuulub vähem kui 1% Eesti ettevõtete hulka, kelle edu ja kiire areng on ära märgitud Äripäeva Eesti gasellettevõtete 2016. aasta nimekirjas. Ettevõte on teinud aastaid koostööd ka „Kodutunde“ saatemeeskonnaga, paigaldades abivajavatele peredele sooja kodu tagamiseks õhk-õhksoojuspumpasid.

Eduka Eesti ettevõtte tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev AAA-, AA- või A-reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.