E-identiteedi ettevõte müüb usaldust ja teeninduskvaliteeti

Kuigi EdukaEesti Ettevõtte SK ID Solutionsi teenuseid kasutavad pea pooled eestlased, on ettevõtte kliendid peamiselt teised ettevõtted. Usaldus on oluline kogu e-identideedi lahenduste äris.

SK ID Solutions on Eesti riigi partner isikut tõendavate dokumentide, nagu ID-kaart ja Mobiil-ID, sertifikaatide väljastajana. Ettevõtte juhataja Kalev Pihla sõnul on SK teenustel Eestis üle 600 000 lõppkasutaja ning seda numbrit soovitakse lähiajal kasvatada. „Ilmselt me mõjutame päris paljusid inimesi, kes kasutavad meie toodet. Aga oma teenuseid müüme me ikkagi äridele, ettevõtetele ja riigiasutustele,“ tutvustab Pihl. „Et ettevõtetele meie teenus korda läheks, peab lõppkasutaja rõõmus olema ja teenust kasutama. Oleme ajaloos palju vaeva näinud, et kasutaja oleks õnnelik. Ta puutub meiega otse kokku siis, kui tal mingi vidin ei tööta ja ta meile helistab.“

SK tegeleb lisaks sertifitseerimisteenusele ka ajatempliteenuse pakkumisega, digiallkirjastamise tehnoloogia väljatöötamisega ja valideerimisteenuste pakkumisega. Äri põhilist olemust saab kirjeldada terminiga ’usaldusteenus’. Kuigi Euroopa usaldusteenuste turg on ühtne digitaalne turg ja rahvusvaheliselt on SK-l palju konkurente, võib Eestis end vabamalt tunda. Lokaalselt on tegemist ainsa sellise ettevõttega. Kuid Kalev Pihl usub, et usaldusteenuse valdkonnas toimetades on usaldusväärsus iseenesest vajalik. See on ka üks põhjusi, miks SK ID Solutions kasutab Creditinfo Eduka Eesti Ettevõtte märgist.

„Ühest küljest suundub see (Eduka Eesti Ettevõtte märgis) ettevõtte sisse ja on viis, kuidas tunnustada seda tööd, mida tehakse, et ettevõtte maine oleks partnerite silmis hoitud. Ja ma arvan, et see mõjutab hästi otseselt seda, kuidas meie partnerid meid näevad,“ selgitab Pihl. Tema sõnul on SK-l palju partnereid, kellele on vaja tõestada, et SK-ga võib äri ajada. Tema sõnul on Creditinfo antav hinnang hea brändingu vahend, mis võiks olla rohkem hinnatud. „See näitab, et oled aastate lõikes käitunud korralikult ja agentuur hindab seda. Ma hindan seda ise väga kõrgelt ka meie partnerite mõttes, näiteks enne kui alustan kellegagi äri tegemist,“ räägib Pihl.



Tulevikuteenus on uus Smart-ID

Kuigi SK-d võib pidada IT-ettevõtteks, ise infotehnoloogiat ei arendata, pigem luuakse teenuseid ja sellel alal on 30 töötajaga ettevõtte tuumkompetents. Ettevõtte käive oli mullu 4,9 miljonit eurot ja järjest enam panustatakse piiritagustele turgudele. Pihla sõnul on lokaalsel turul lihtsam, kuid klientide leidmine isegi Lätist või Leedust osutub juba keerulisemaks.

Järgmist tõuget ootab SK uuest ja olulisest Smart-ID rakendusest. Lühikese ajaga on uus mobiilirakendusel põhinev autentimisvahend kogunud Eestis üle 45 000 kasutaja. „Ootus lähiaastateks on see, et Smart-ID duubeldaks meie tehingute mahu, teeme sellega ju Eestist jõulise sammu välja,“ ütleb Pihl. „Läti tundub siiski peamine turg, kus see võiks lennata. Leedu turul on kasvuruumi hästi palju,“ on juhataja lootusrikas. Samas panustab SK ka Lääne-Euroopale, kuid peamiselt alltöövõtjana. „Mina endiselt usun, et senikaua kui sa ei ole hästi suureks kasvanud, siis see alltöövõtja roll on väga mõistlik,“ selgitab Pihl.

SK ajalugu ulatub detsembrisse 2000, kui tänased Swedbank, SEB ja Telia Eesti aktsiaseltsile Sertifitseerimiskeskus aluse panid. Suurtest teenindusettevõtetest omanikud ongi üks SK edukuse pant. „Oleme küll edukas Eesti ettevõte, aga meil on ikkagi väga kannatlik omanik. SK esimesed kaheksa tegutsemisaastat tootis puhast kahjumit. Kasum on tulnud alates aastast 2009. Kuna oleme ärilt-ärile müügis, siis on ikkagi nii, et kui kliendi äri kasvab, siis meie tahame ju ka kasvada koos temaga. Aga see eeldabki sellist hästi kannatlikku kapitali, mis meil seni on õnneks olemas olnud,“ rõõmustab Pihl.

