Haapsalu Tarbijate Ühistu: edu tuleb klientidele keskendumisest

Eduka Eesti Ettevõttena on Haapsalu Tarbijate Ühistul õnnestunud tulemusi parandada ja kasumit kasvatada, kuid jaekaubandusturul valitsev tihe konkurents nõuab tähelepanu ja uuendustele panustamist.

Haapsalu Tarbijate Ühistu (HTÜ) on 140 töötajaga Läänemaa ühistu, mis omab kokku üheksat kauplust. Lisaks jaekaubandusele tegeleb ettevõte ka kinnisvarahaldusega. Sisetarbimise kasv on Eesti kaupmeeste ärile hästi mõjunud: ka HTÜ majandustulemused eelmisel aastal paranesid, aastakäibeks kujunes 18,2 miljonit eurot ja kasumiks 1 miljonit eurot.

„Tänane jaetarbimine numbrite järgi on Eestis kasvus ja seda on muidugi hea teada. Samas tuleb iga päev tõsiselt müügitööd teha, et ka meie kasvus oleksime. Tänane turu seis on muutunud vägagi pingeliseks, sest konkurents muutub iga päev tõsisemaks üle kogu Eesti,“ kommenteerib Haapsalu Tarbijate Ühistu juhataja Raimond Lunev. Tema sõnul tiheneb konkurents maapiirkondades ja väikelinnades juba üksi rahvaarvu vähenemise tõttu, lisanduvad kauplused vaid süvendavad võitlust klientide nimel.

Selleks, et turuosa hoida soovib HTÜ olla klientidele hea koostööpartner ja pakkuda oodatud uuendusi. „Klientide soovid, nõudmised ja teadlikkus kasvavad iga päev ja sellega peame suutma kaasas käia.“ Nii näiteks avas HTÜ esimesena Eestis supermarketis tervisekaupade osakonna „Eluterve terve elu“, mis leidis tarbijate heakskiidu – tervisliku toitumise trend on tõusuteel. Eelmisel nädalal aga avati Haapsalu Kaubamaja Konsumis nutikassad. „Esimesed päevad näitavad, et kliendid on seda ammu oodanud!“ rõõmustab Lunev.

Hea juhtimise tõestusena teeniti Creditinfo kõrgeim AAA krediidireiting ja võeti kasutusele Eduka Eesti Ettevõtte märgis. Ühistu juhi sõnul on see tunnustus kogu ettevõttele, mille üle tuntakse kogu kollektiiviga uhkust. See innustab, kuna ka järgmisel aastal soovitakse märgis välja teenida.

Haapsalu Tarbijate Ühistu pälvis Creditinfo “Eduka Eesti Ettevõtte” tunnustuse Foto: Creditinfo



Turu tasakaal löögi all

Klientidele ja kvaliteedile keskendumine on seni edu toonud, samas näeb Lunev Eesti jaekaupmeeste ees uusi väljakutseid. „Eesti on vaba maa ja üle maailma kõik jaekauplejad on siia oodatud ja eks nad vaikselt ja ükshaaval Eestisse ka tulevad. On see aga Eesti riigile kasulik ja hea, seda mina isiklikult ei usu. Keegi ei tule meile siia lihtsalt head tegema, et odavalt kõrge kvaliteediga kaupu Eesti rahvale müüa,“ nendib Lunev.

Tema näeb välismaiste kaubanduskettide tulekus ohtu: lisaks kaubanduse tasakaalule ohustavad need ka majandust laiemalt. Nimelt puudub Lunevi sõnul välisfirmadel huvi müüa kohalikku toodangut. „Kui mingil põhjusel Eesti kaubandus peaks oma tegevuse lõpetama, siis sellega koos kaob pildilt ka Eesti tootmine, vähenevad töökohad ja Eesti rahvas jääb vaesemaks kui täna on,“ nendib Lulev ja lisab, et poliitikud peaksid sellele teemale enam tähelepanu pöörama.

Haapsalu Tarbijate Ühistu asutati 1911. aastal. Täna on ühistul 211 liiget. Lulev meenutabki saja aasta taguseid aegu, kui omavahel konkureeris kohalik kapital – siis võtsid mõõtu erakaubandus ja vastukaaluks loodud ühiskaubandus. „Mõlemad toetasid ka Eesti tootmist, mis kasvas ja õitses,“ tõdeb Lunev. „Soovin väga, et ka tänases Eesti riigis on Eesti kaupmehed ja Eesti tootjad eelistatud nii rahva kui ka riigi poolt ja võõrriigi kaubandus võiks vaikselt taanduda,“ lisab Haapsalu TÜ juhataja.

„Edukas Eesti Ettevõtte“ tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev „AAA“, „AA“ või „A“ reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti Ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.