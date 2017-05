Kaiu EKO Metall: hea sõna on parim reklaam!

„Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitliga pärjatud Kaiu EKO Metall OÜ juhatuse liige Olavi Kold on metallitöödega kokku puutunud pool sajandit ja viinud enda juhitud ettevõtte tasemele, kus peamiseks reklaamiks on tehtud tööde kvaliteet.

Raplamaa firma Kaiu EKO Metall OÜ tegeleb metallitöödega, toodab detaile ja konstruktsioone ehitistele.

„Meie valdkonnaks on põhiliselt erikonstruktsioonid, mitte standardtooted, mida paljud ettevõtted teevad. Panustame sinna oma teadmisi ja tegutseme koostöös kliendiga. Samuti toodame seadmeid, ladude ja tootmisliinide sisustust,“ ütleb Kaiu EKO Metall OÜ juht Olavi Kold. Erikonstruktsioone läheb vaja näiteks moodulmajade puhul, kuhu on vaja erilisi metalldetaile.

Ettevõtte lõpptoodang ei lähe otse küll otseselt ekspordiks, aga kuna moodulmajad koos Kaio EKO detailidega müüakse põhiliselt Soome, Rootsi ja Saksamaale, siis on lõpptarbija ikkagi Eestist väljas.

Leidlikud lahendused Eurovisiooni lavaga

„Julgus välja pakkuda välja oma lahendusi sai alguse 2002. aasta Eurovisiooni lava erikonstruktsioonide valmistamisest. Projekt oli kunstiliselt lahenduselt kõrgetasemeline, aga tehniline lahendus oli jäetud kõik valmistaja kanda,“ ütleb Kold.

Kaio EKO Metalli töö oli vaheetapp, millele eelnes ja järgnes paljude firmade töö. „Selle töö eripära oli veel see, et lava pidi saama paika ja maha võetud minutilise täpsusega. Vastutus oli suur, aga saime hästi hakkama,“ meenutab Kold.

Päris suur valdkond on firma jaoks ka mitmesuguste kärude alusvankrite tootmine, mis lähevad umbes 90 protsendi ulatuses ekspordiks. Hea näide on lennujaamade pagasiveokärud, kus on kõrgendatud nõuded ohutuse vallas. „Peab olema 100% välistatud, et mõni mutter küljest ära kukuks või automaatpidur seistes ei rakenduks ja käru iseenesest veerema hakkaks,“ märgib Kold.

Hea tulemus sünnib koostööst

Kvaliteeti püütakse Koldi sõnul alati kõrgel tasemel hoida. „Kvaliteetse töö tõestuseks on see, et info meie kohta levib kliendilt kliendile – hea sõna on parim reklaam. See on tähtsam kui kodulehekülg,“ ütleb Kold.

Kui ettevõttesse tuleb töö või joonis, mis ei ole kõige parem, siis pakutakse talle Koldi sõnul oma variante selle paremaks tegemiseks, aidates kliendil jõuda lahenduseni, mida tal on vaja. „Me ei piirdu lihtsalt sellega, et üks tellib ja teine toodab. Parim tulemus sünnib koostöös,“ ütleb Kold.

Keevituse osas on ettevõttel kvaliteedijuhtimise eurosertifikaat EN ISO 3834 ja metallkonstruktsioonide valmistamisel EN1090 sertifikaat, mis annab õiguse toodete CE märgistamiseks. Tootmises on kasutusel ka 5S-süsteem, mis puudutab töökorraldust, töökohtade süsteemset korras hoidmist ja töötajate rahalist motiveerimist töökohtade iganädalase auditeerimise alusel.

AAA-reitinguga Edukas Eesti Ettevõte

„Headele tulemustele oleme jõudnud tänu oma tootmiskorraldusele ja püüdlusele teha oma tööd võimalikult hästi. Arvestades meie kliente, võib öelda, et oleme sattunud heasse seltskonda,“ ütleb Kold. Näiteks on ettevõtte kliendiks ABB AS, mis on korduvalt valitud Eesti parimaks ettevõtteks.

Ka Kaiu Eko Metall ise on viimastel aastatel pälvinud Creditinfo kõrgeima AAA krediidireitingu ja tunnustatud „Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitliga. „See on kontori seinal väljas ja nii on ka töötajad sellest teadlikud. Kindlasti on see enesetunnet stimuleeriv ja motiveeriv nii töötajatele kui iseendale,“ ütleb Kold.

Laienemist ettevõte ei plaani, sest 24-25 töötajaga on Koldi hinnangul saavutatud optimaalne suurus. Hiljuti valmisid ka kaks uut tootmishalli.

Tulevikus kavatseb Kold jätkata samas vaimus, aga tõsta töö efektiivsust. „Kui me seda ei tee, siis hakkame paigal seisma ja maha jääma,“ ütleb Kold.

„Edukas Eesti Ettevõtte“ tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev „AAA“, „AA“ või „A“ reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti Ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.