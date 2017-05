Kes on Creditinfo hinnangul „Edukas Eesti Ettevõte“?

„Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS juba üksteist aastat tublisid Eesti ettevõtteid, kellel on tugev „AAA“, „AA“ või „A“ reiting. Tugev reiting tähendab, et ettevõttel on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Selliseid ettevõtteid on Eestis vaid 18 protsenti.

Creditinfo Eesti AS peaanalüütiku Anne-Ly Otsa sõnul on „Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitel tugeva ettevõtte tunnus, mille puhul võib kindel olla, et tegemist on usaldusväärse koostööpartneriga, kes suudab edukalt majandada ja täita oma finantskohustusi. Tiitlile annab praktilise väärtuse just Creditinfo Reiting, mis on väga konkreetne töövahend riigihangetel ja krediidi taotlemisel nii Eestis kui välismaal.

Reitingu mudel on välja töötatud rahvusvahelise standardi põhjal ja kohandatud Eesti turule. „Paljude suhtarvude risti-põiki läbi analüüsimine ja mitme aasta finantsandmete kõrvutamine lubab meil 99-protsendilise tõenäosusega prognoosida ettevõtte käitumist järgmise 12 kuu jooksul,“ kinnitab peaanalüütik Ots, „Näiteks parimate klasside AAA või AA reitinguga ettevõtetest ainult üks kümne tuhandest võib sattuda makserakustesse või pankrotti järgneva aasta jooksul.“

Creditinfo Reiting on rahvusvaheliselt aktsepteeritud töövahend

Creditinfo Reiting, kui finantstugevuse ja hea maksekäitumise garantii, on ettevõttele suureks väärtuseks siis, kui firma soovib kaasata uut kapitali või osta kaupu-teenuseid krediidiga – tingimused on soodsamad ja koostööpartnerite ring laiem.

Tallinn Airport GH juhatuse esimees Tiit Kepp toob näite elust: „Kui soetasime ühe 850 000 € maksva eritehnika, siis läks täpselt Creditinfo Reitingut vaja, tõestamaks, et ettevõttel puuduvad maksehäired ja oleme hea maksevõimega klient. Meie jaoks on see oluline just suurte krediidiarvete puhul, et ei peaks liiga suuri summasid ettemakseks tegema. Meil on tulnud kord seda sertifikaati kasutada ka ühe suurema Jaapani lennuettevõttega lepingu sõlmimisel.“

„Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitliga käib kaasas kuldne märgis, mida paljud tunnustuse saanud ettevõtted kasutavad oma kodulehtedel, visiitkaartidel, töökuulutustel, dokumentidel e-kirja jalustes ja muul viisil firma igapäevases kommunikatsioonis.

Aastaid kõrge reitinguga olnud Sadolini tootja, Akzo Nobel Baltics AS kommertsdirektori ja juhatuse liikme Elena Pasti sõnul mõjub kuldne märk eriti idamaades hästi. „Oleme kasutanud Eduka Eesti Ettevõtte tunnistust ka oma emaettevõttele saatmiseks just nimelt selleks, et neil oleks kindel veendumus, et majandame siin jätkusuutlikult ja seda hinnatakse kõrgelt,“ sõnab Past.

Kuldne märk töötab iga päev ettevõtte maine heaks, sest Eesti suurimas äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee on kuldne märk koos kehtiva reitinguga eduka firma nime juures kohe näha.