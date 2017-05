Kümblustünnid Sauelt on Skandinaavias nõutud kaup

Eesti juhtiv kümblustünnide valmistaja Koriks-Fiiber avas hiljuti Soomes esinduskaupluse ja on sillutanud tee ka Rootsi, Norra ja Hollandi turule.

Koriks-Fiiber OÜ põhineb Eesti kapitalil ja tegeleb põhialana klaasplastist toodete tootmise ja arendamisega. Ettevõtte ühe omaniku ja juhatuse liikme Markus Vähi sõnul on alates 2008. aastast, mil praegused omanikud tööd alustasid, ettevõte jõudsalt arenenud. Sauel asuv Edukas Eesti Ettevõte on kasvatanud töötajate arvu enam kui kümnekordseks ning pakub silmapaistvat tootevalikut.

„Üheksa aastaga on meie töötajate arv kasvanud kolmekümne viieni ja oleme välja arendanud mitmeid tooteid, millest põhilised on kümblustünnid, ahjud ja lisatarvikud,“ loetleb Vähi. „Tänu pidevale tootearendusele ja uute mudelite disainimisele on meie valikus tänaseks 14 eri mudelit – kindlasti on see üks suuremaid mudelivalikuid Euroopas, mida üks tootja pakub.“

Koriks-Fiiber on kasvanud välja juba 1976. aastal loodud Harju EPT Remondi Tehnoloogia Büroost, mis oli sel ajal üks esimesi klaasplasti tootjaid Eestis. Algselt valmistas Koriks-Fiiber tooteid vaid allhanketööna. Aastate jooksul on ettevõte palju edasi arenenud ja nüüdseks on valmistatud erinevaid klaasplastist tooteid veesõidukitest ja kümblustünnidest kuni tuulegeneraatori tiibadeni välja. Tootmispind on laienenud 1200 ruutmeetrini ja lisandunud on ka metalli- ja puidutööstus.

Foto: Creditinfo

Kõige kiiremat kasvu näitas Koriks-Fiiber 2013.-2014. aastal, kuid enne seda tuli üle elada ka keerulisemaid aegu. „Kõige raskem aeg oli 2008. aasta, kuna siis oli ka üldine majanduslanguse periood. Raskustest saime üle tänu sellele, et ei keskendunud ühele kindlale alale, vaid tegime allhanketöid paljude eri valdkondade tarbeks,“ räägib Vähi. Samal ajal tegeldi oma toote – kümblustünni – väljatöötamisega, millest on tänaseks saanud põhiartikkel. „Meie eeliseks on ka asjaolu, et valmistame 90 protsenti kogu tootest ise ning teenindame ka väljaspool Eestit paljudes riikides otse lõpptarbijat,“ lisab ta.

Soome suurimaks kümblustünnide müüjaks

Tõepoolest, fiiberklaasist kümblustünnid on populaarne kaup ja seda eriti Põhjamaades. „Kümblustünni olemus on aja jooksul veidi muutunud – puidust kümblustünnide asemel on hakatud eelistama pigem lihtsamini hooldatavaid või n-ö hooldusvabasid ja pikema eluaega materjale. Meie tootevalikus on lisaks klaasplastist kümblustünnidele ka polüetüleenist, akrüülist ja alumiiniumist tünnid,“ selgitab juhatuse liige. Tänaseks on Saue ettevõte kujunenud Soome üheks suurimaks kümblustünnide müüjaks. Aastate jooksul on sihtturgudena lisandunud Rootsi, Norra, Holland, Saksamaa, Belgia ning Taani. Ekspordiks läheb kümnest toodetud ühikust üheksa.

„Algul, kui ettevõte oli väike ja tundmatu ning ilma vajaliku kogemuse ja kontaktideta, oli keeruline jalga ukse vahele saada,“ sõnab Vähi. Esimene välisturg, mida oma tootega vallutama asuti, oli Soome, kuid ka seal oli väikesel Eesti tegijal keeruline oma toodet nii tarbijaile kui ka edasimüüjatele turustada. Aastate jooksul on sellega siiski hästi hakkama saadud ja leitud häid koostööpartnereid. Osalemine messidel ja pidev turundustöö on Koriks-Fiiberi teinud nähtavaks ka Skandinaavia lõpptarbijale.

Foto: Creditinfo

Ettevõtte edu on väljendunud ka majandustulemustes. 2016. aastal oli ettevõtte käive üle kahe miljoni euro. Tugeva kasumlikkuse ja usaldusväärse käitumisega on kümblustünnide valmistaja viimastel aastatel teeninud Creditinfo kõrgeima AAA krediidireitingu ja kasutusele võtnud ka „Eduka Eesti Ettevõtte“ märgise. Markus Vähi sõnul kasutatakse tunnustust klientide silmis usaldusväärsuse kasvatamiseks ning kindlasti aitab kuldne märk tekitada usaldust just välispartneritega suhtlemisel.

