Lore Eesti ühendab disainerid ja tootjad

Lore Eesti OÜ vahendatavad kvaliteetsed pinnakatted ja materjalid on leidnud kasutust paljudes Eesti hotellides, kaubanduskeskustest, koolides, lasteaedades ja ettevõtete kontorites, ütleb ettevõtte juhatuse liige Taavi Puumeister.

Creditinfo kõrge AA krediidireitingu ja „Eduka Eesti Ettevõtte“ tunnustuse pälvinud Lore Eesti OÜ tegeleb kõrgekvaliteetsete pinnakattematerjalide maaletoomisega, mida kasutatakse ehitus- ja mööblitööstuses.



Partneriteks nii disainerid kui tootjad

Firma juhi Taavi Puumeistri sõnul on ettevõttel kahte tüüpi kliente: ühelt poolt arhitektid ja disainerid, teiselt poolt tootjad – ehitusettevõtted, mööbli- ja uksetootjad.

„Varustame arhitekte ja disainereid oma materjalide näidistega, mis on nende jaoks töövahendid projekteerimisel ja disainimisel ning kui meie materjal on projekti sisse valitud, siis müügiprotsess toimub juba tootjatega,“ selgitab Puumeister.

Kohad, kuhu Lore Eesti materjalid valmistootena välja jõuavad, on koolid, lasteaiad, hotellid, kaubanduskeskused, erinevate suurettevõtete esindused. Firma materjale on kasutatud näiteks Tallinna ja Helsingi Hiltonis, samuti ka Kaubamajas, Elionis, Reval Hotel Olümpias, Tallink Hotelsis, Apollos, Eesti Energias.

„Meie emaettevõte Oy Lore Ab asub Helsingis, mistõttu Soome me ise materjali ei ekspordi. Peamiselt keskendume koduturule, sest meie pakutavate toodete esindused on enamikus riikides olemas. Aeg-ajalt oleme eksportinud näiteks Lätti,“ ütleb Puumeister.

Lore Eesti müüb toormaterjali, kuid valmistootena võib see jõuda ka Skandinaaviasse või mujale maailma. „Näiteks suurte projektide puhul, kui Eesti tootjad teevad mööbli siin valmis ja müüvad välismaale,“ selgitab Puumeister.



Kvaliteetsed ja universaalsed materjalid

Ettevõtte peamised tooted on kõrgsurvelaminaat, spoon ja tehiskivi.

„Kõrgsurvelaminaat on universaalne materjal, seda saab kasutada tööpindade, köögipindade, uste puhul, põhimõtteliselt saab sellest kogu mööbli teha,“ selgitab Puumeister. Samuti saab kõrgsurvelaminaati kasutada õues, fassaadidel, rõdude piirdetel, pargipinkidel jne. Dekooride valik on väga lai, on palju ühevärvilisi toone, puiduimitatsioone, metalldekoore jne.

Tehiskivi on populaarne tööpindade valmistamisel, vähemal määral tehakse sellest ka seinapaneele. „See on hästi vastupidav ja kergesti taastatav, igavene materjal, samuti on tehiskivi ka ilmastikukindel. Tehiskivi leiab ka palju kasutust ühiskondlikes ruumides, kus on vaja suuremat kulumiskindlust, näiteks hotellide vannitubades,“ ütleb Puuemeister.

Lore Eesti müüb ka erinevaid dekoratiivseid plastikplaate ja perforeeritud plaate. Ettevõtte pakub väga kvaliteetsete pinnakattematerjalide poolest tuntud Itaalia spooni ja laminaati ning Sloveenia tehiskivi, esindades sealseid brände.



Edu toob ajaga kaasas käimine ja õige suhtumine

Ettevõtte head tulemused tulevad Puumeisteri sõnul järjepidevast, süstemaatilisest tööst. „Materjalid muutuvad, näidised uuenevad pidevalt ja nende värskendamine on pidev protsess, järjepidev töö, mis ei lõpe kunagi,“ rõhutab Puumeister ajaga kaasas käimise tähtsust.

Teiseks on tähtis suhtumine. „Püüame olla sõbralik ja abivalmis ettevõte, et meie kliendid saaks meie poole pöörduda ükskõik mis küsimusega ja saada meilt vastu kiire ja kvaliteetne info või teenus,“ ütleb Puumeister.

Samas pakutakse tema sõnul töötajatele häid töötingimusi ja mõnusat töökeskkonda, mis motiveeriks tööd tegema hea tuju ja rõõmuga.



Eesti Eduka Ettevõtte märk motiveerib

Creditinfo „Eesti Eduka Ettevõtte“ tiitel ja seda sümboliseeriv kuldne märk on ettevõttel väljas nii kontori seinal kui kodulehel. Samuti on see kasutusel e-kirjade jaluses. Loomulikult näeb seda ka igaüks, kes ettevõtte tausta E-Krediidiinfo.ee portaalis kontrollib. Puumeistri sõnul on kõik ettevõtte töötajad tunnustusest hästi teadlikud.

„See on märk, mis näitab meie usaldusväärsust nii olemasolevatele kui tulevastele klientidele. Eks see natuke tekitab ka uhkustunnet ja motiveerib Eduka Eesti Ettevõtte tunnistusi juurde koguma,“ ütleb Puumeister.