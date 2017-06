Lunden Food ennetab valmistoiduga kliendi soove

Erinevaid jahutatud ja külmutatud valmistoite tootva Lunden Food OÜ tegevjuhi Ülo Rekkaro sõnul on ettevõtte edu üks võti olnud loov lähenemine, et olla suuteline tootma isegi selliseid toite, mida tellija ei ole veel jõudnud enda jaoks valmis mõelda.

„Lunden Food OÜ valmistab valmistoite ning seda hästi laias skaalas, võileibadest ja eelroogadest magustoitudeni välja. Meie põhilised kliendid on kaubandusketid ja restoranid ning seda kahel maal, Soomes ja Eestis. Kolmas tugijalg on reisilaevad Läänemerel,“ võtab Lundenfood OÜ tegevjuht Ülo Rekkaro firma tegevuse kokku.

Lundenfoodi ärimudel seisneb Rekkaro sõnul selles, et kõik tehakse kliendi tahtmise järgi. „See võib tunduda stambina, aga meil ei ole olemas sellist sortimenti, mida saame kliendile pakkuda, et võtke ja valige, vaid oleme teinud kõik tooted vastavalt kliendi soovidele,“ ütleb Rekkaro.

Eduks on oluline loovus

Kümme aastat tegevust on Rekkaro hinnangul näidanud, et ettevõtet võib edukaks pidada. Lunden Foodi edu teguriteks peab ta loovust, paindlikkust ja usaldusväärsust.

„Teeme tooteid, mida klient ootab ja isegi neid, mida ta ei ole jõudnud enda jaoks veel valmis mõelda, on olemas ainult algne idee. Siis tuleb toode kliendi soovide järgi kasvõi algusest lõpuni luua. See loovus on ka töötajates, et lahendada situatsioone, mis tekivad töö käigus,“ ütleb Rekkaro.

Ettevõtte paindlikkus ja kiirus seisneb tema sõnul operatiivses tegutsemises ning suutlikkuses end vajadusel muuta. „Töötame väga kiiresti – tellimused tulevad hommikul ja õhtuks on need kõik majast läinud. Usaldusväärsus tähendab seda, et kõik, mida oleme lubanud, seda me ka teeme,“ märgib ta. Viimane väide kehtib nii klientide kui ka töötajate jaoks.

Kuigi tegureid on tema sõnul kindlasti veel, näiteks kvaliteet ja tarnekindlus, tõstab ta esile just loovuse.

Eduka Eesti ettevõtte tunnustus on tugevuse garantii

Lunden Foodi majanduslik seisukord on Creditinfo rahvusvaheliste mudelite põhjal välja töötatud reitingu järgi hinnatud suurepäraseks ehk ettevõte on pälvinud AAA-reitingu ja eduka Eesti ettevõtte tunnustuse.

„Creditinfo reitingut on meil läinud pidevalt vaja. Oleme väga tihti pidanud presenteerima ennast klientidele, eriti kui klient on välismaal – ja meie põhiturg on välismaal – ning siis on kolm A-d ja kuldne märk tugevuse garantii näitaja olnud,“ ütleb Rekkaro.

Protsessi, kuidas ettevõtte pälvis kõigepealt ühe A, seejärel kaks ja viimasel kahel aastal järjest juba AAA, on Rekkaro sõnul olnud huvitav jälgida. „See pakub rõõmu, on põnev kõikidele töötajatele ja on väga tähtis ka meie klientide jaoks,“ ütleb Rekkaro.

Töötajad on eduka Eesti ettevõtte märgist ja tunnustusest teadlikud. Samuti on sellest teadlikud ettevõtte omanikud, kes peavad firmajuhi sõnul väga tähtsaks, et nende Eestis asuv ettevõte omab eeskujulikku krediidireitingut.

Eduka Eesti ettevõtte tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev AAA-, AA- või A-reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.