Mati Vetevool: müü ainult head kaupa

Poole Eesti kalaturu vajadusest katab edukas Eesti ettevõte nimega M.V.Wool, mis tegeleb kala tootmise ja töötlemisega Vihterpalus ja Sauel.

Tegemist on pereettevõttega, mille asutaja ja juht Mati Vetevool on Eesti üks eeskujulikumaid ettevõtjaid. Tema firma omab peale arvukate tunnustuste ja kvaliteedisertifikaatide ka Creditinfo eduka Eesti ettevõtte märgist. Tänavu tunnustas Ernst & Young kogenud ettevõtjat elutööpreemiaga.

Saja neljakümne töötajaga ettevõtte eelmise aasta käive oli ligi 20 miljonit eurot. M.V.Wooli koostööpartnerite võrgustik on lai – nii Selver, Prisma, Rimi, Coop kui ka Kaupmees AS müüvad ettevõtte toodangut. Kalatööstus ekspordib Baltikumile lisaks Skandinaaviasse, teistesse EL-i riikidesse, Šveitsi, Iisraeli ja Jaapanisse.

Jaapanlased, kellega tehakse koostööd juba kolmandat aastat, ütlesid kord Mati Vetevoolule kuldsed sõnad: „Kui sa tahad meile kaupa müüa, siis müü head kaupa. Tee hästi. Tee nii hästi, kui sa suudad. Kui tahad meile kaupa müüa, ära saada halba kaupa, me saadame selle tagasi.“

Selline moraal ja tööfilosoofia näib saatvat ka kirglikust kalamehest ettevõtja teekonda – Vetevool hindab üle kõige ausust, kirglikku suhtumist oma töösse ja korralikku, kvaliteetset tulemust. Rääkisime Mati Vetevooluga eduka ettevõtte rajamisest.

Alustasite ajal (1988. aastal), kui keegi teine ei osanud ega julgenud ettevõtja olla. Praeguseks olete selles väga kogenud. Mis teie arvates teeb ühe ettevõtte edukaks?

Mati Vetevool (MV): Äri tuleb ausalt ajada. Ainult siis saad olla edukas. Vastasel juhul ei ole pikka pidu. Tuleb väga sihikindlalt ja pühendunult töötada ja ega rohkem ei olegi. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus, nagu öeldakse.

Kust Eesti inimesed teie kalatooteid osta saavad?

MV: Kuna Eesti on ikka Tallinna-keskne, siis vaieldamatult Tallinn ja Harjumaa – siin on kõige rohkem turgu ja siit paistab töö kõige rohkem välja. Aga ei saa me läbi Lätita ja ka Lõuna-Eestis tuleb tööd teha. Kõik kokku annab hea tulemuse.

M.V.Wool tootmistsehh Harkus Foto: Creditinfo

Teil on muljetavaldavad ekspordipartnerid. Milliseid juhtnööre annate ettevõtjatele, kes tahaksid ka oma toodangut teistesse riikidesse müüa?

MV: Ega siin võluvitsa ei ole. Sest igaühel on omad nõudmised. Vaieldamatult tuleb väga kvaliteetset tööd teha. Tuleb end väga hästi kurssi viia nende riikide, kuhu eksportima hakkad, kommetega. Nende riikide maitseid tuleb tundma õppida. Tundub, et meil on see õnnestunud. Ja loomulikult tuleb väga täpselt tarneahelast kinni pidada. Kui kaup on tellitud seitsmendaks kuupäevaks, siis peab see kaup olema kohal seitsmendal kuupäeval, mitte kümnendal. Kui apsud sisse tulevad, on raske äri ajada. Tööd tuleb teha niisuguse armastuse ja mõtlemisega, et kui oled midagi lubanud, siis olgu sul nii raske kui tahes, aga lubadus tuleb täita. Kui kaup meeldib, maitseb, kui pead sõna ja on söödava hinnaga, siis võib kaubelda.

Olete võtnud Creditinfo eduka Eesti ettevõtte märgise kasutusele. Mis on selle eesmärk teie jaoks?

MV: Eks eduka Eesti ettevõtte märgis aitab kindlasti välispartneritega, igasuguste faktooringufirmadega on kergem asju ajada. Meil on kõik ekspordimüügid faktooringutega kaetud. Samal ajal ostame ise ka mujalt maailmast palju toorainet ja tänu sellele (märgisele) saame paremad maksetähtajad. Me pole seda palju kuvanud ega sellega eputanud, aga kindlasti on see kodulehel üleval. Eks oleme ka oma välispartneritele, kellele müüme ja kellelt ostame, öelnud, et meil on selline tunnustus olemas. Nad suhtuvad lugupidavalt.

Milline on praegu konkurents kalatööstuses?

MV: Konkurentsi on kogu aeg. On suuremaid ja väiksemaid konkurente, pingutada tuleb kogu aeg. Kõik, kes midagi toodavad, on konkurendid. Ega ei tea, mis elu toob, aga peab olema paindlik ja ei tohi nii-öelda lolliks minna. Pead asja võtma väga rahulikult ja selgelt ning väga tarkasid ja häid otsuseid tegema. Siis saab ka konkurentidega hakkama. Seda aega ei tule, et ühtegi konkurenti pole. Oleks ka väga halb, kui konkurentsi poleks. Tarbija ju kaotab sellest. Konkurents on edasiviiv jõud.

Alustasite rohkem kui 20 aastat tagasi. Mis on teie valdkonnas kõige rohkem muutunud selle aja jooksul?

MV: Kui jätame kala hinnad kõrvale, mis on viimase kolme aasta jooksul teinud uperpalli, siis on väga uhkeid ja väga palju kalatöötlemise masinaid juurde tulnud. Seda tööd saab juba automatiseerida ja mehhaniseerida ning usun, et 10–15 aastaga tuleb neid (masinaid) veel juurde. Kala töötlemine on inimese jaoks üks raske töö, seepärast usun et seda tööd saab ja peab ikka tasapisi natuke kergemaks tegema, aga inimfaktor jääb samuti tähtsaks.

Millist nõu annate alustavale Eesti ettevõtjale?

Tuleb olla töökas, pühendunud, aus. Seda ei ole küll mõtet loota, et ülehomme olen rikas. Tuleb mõelda, et tore on, kui lapselapsed saavad rikkaks. Kui juhtumisi enne ka midagi (sisse) tuleb, siis see on ainult boonus. Tööd tuleb kõvasti rügada. Ilma ei ole võimalik.

Olete hea näide sellest, kuidas pensionile minek lükkub aina edasi – kuidas leida see oma asi, mida sära silmis aastakümneid ajada?

MV: Minul on hea ja lihtne tööle minna. Ütlen ausalt, et minu töö, minu hobi – kõik on mul üks ja sama. Ja kui hobi ja töö on käsikäes ning kõik meeldib sulle, siis on ju super. Väga hea on niimoodi tööd teha. Ma ei oskagi mõelda, et peaksin mingit tööd vastumeelselt tegema. Töö peab olema selline, mis meeldib, siis läheb see libedalt. Ja muidugi pead ise hästi kannatlik olema.

Pole midagi parata, et elame sellise nurga peal siin Euroopas, et ei ole see riik kõige-kõige-kõigem. Peame väga palju vaeva nägema, et riik saaks paremaks. Sest paremat elupaika maamuna peal ei ole kui armas Eestimaa. Minu üleskutse oleks, et teeme kõik Eestimaa ilusaks, rõõmsaks, säravaks. Võiks öelda, et see on minu unistus. Ja küll see ükskord täitub ka. Nagu ütles Heinz Valk ... ükskord me võidame niikuinii.

