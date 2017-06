Meriton Hotels: eesmärgid peavad olema lihtsad

Meriton Hotels AS-i juhatuse esimehe Peedu Zeigeri sõnul on Eesti ühe suurima hotelli Park Inn by Radisson Meriton Tallinna edukuse võtmeks väga lai teenuste valik – alates majutusest ja toitlustusest ning lõpetades heaolu- ja konverentsiteenustega.

Tallinna vanalinna serval asuv hotell Park Inn by Radisson Meriton Tallinn on 465 numbritoaga Eesti üks suuremaid. Siin on olemas mitu restorani, avarad konverentsiruumid, spaa- ja wellness-protseduurid, mugavad parkimisvõimalused, samuti vee- ja saunakeskus ning spordiklubi.

Meriton Hotels AS-i juhatuse esimehe ja majandusteadlase Peedu Zeigeri sõnul teeb selle hotelli teistest eristuvaks just väga lai teenuste valik, mida teistel linnasüdamele nii lähedal asuvatel hotellidel sellises mahus pakkuda ei ole.

Eesti omanik, aga rahvusvaheline operaator

Hotell kuulub küll Eesti äriühingule, kuid selle juhtimiseks on sõlmitud leping rahvusvahelise hotellioperaatoriga Rezidor, mistõttu kannab see ka üle maailma tuntud Park Inni kaubamärki.

„Hotell on mõeldud inimestele, kellele meeldib reisida ja kes soovivad nautida hotelliteenuseid, aga need ei pea olema just kõige kõrgema klassi teenused. Samas kõik, mis ühele reisihimulisele on vaja, on selles hotellis olemas ja väga heal tasemel,“ ütleb Zeiger.

Hotellikompleksis on kogunisti 16 konverentsiruumi, mida kasutab nii era- kui ka avalik sektor, samuti kolmas sektor. Tavakülastajate seas, kes käivad Tallinnaga tutvumas, on aga väga populaarsed spaa- ja wellness-teenused.

Töötajatel tuleb lasta enda endast parim

„Meie jaoks on elu väga lihtne, me ei soovi seda väga keeruliseks ajada. Eelkõige peavad olema eesmärgid arusaadavad töötajatele,“ sõnastab Zeiger hotelli eduka opereerimise põhimõtte.

Zeigeri sõnul tuleb töötajaid usaldada ja lasta anda endast parim. „Inimesed on oma loomult sellised, et nad tahavad alati endast parimat anda. Ja seda tuleb neile võimaldada,“ ütleb Zeiger.

Meriton Hotels AS on aastaid pälvinud Creditinfo kõrge AA-krediidireitingu, mis tähendab rahvusvaheliste mudelite järgi välja töötatud ja aktsepteeritud süsteemi järgi, et ettevõtte majanduslik seisukord ja finantstulemused on väga head.

Eduka Eesti ettevõtte tiitel on Zeigeri sõnul ettevõttele väga tähtis seetõttu, et sellega kaasneb ka ettevõtte väärtuse hindamise tööriist.

„Juhatuse põhiülesanne on omanike-aktsionäride rikkuse maksimeerimine. Ettevõtte väärtus on selline näitaja, mille järgi hindame oma möödunud aasta tööd – kas oleme kõik eesmärgid täitnud, kas oleme liikunud selles suunas, et oleme aktsionäride rikkust maksimeerinud,“ ütleb Zeiger. Kui on olnud aastaid, kus ei ole nii hästi läinud, siis vaadatakse tema sõnul ka tagantjärele, mis on olnud põhjused ja tehakse vastavad järeldused, kuidas paremini töötada.



Eduka Eesti ettevõtte kuldne märk on väljas hotelli vastuvõtus, kus seda on võimalik näha kõigil külastajatel ja töötajatel. „Töötajad on sellest teadlikud, kuna me koos arutame töötulemusi ja see on üks komponent töötulemuste arutelus,“ märgib Zeiger.

Eduka Eesti ettevõtte tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev AAA-, AA- või A-reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.