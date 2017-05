Orthez: vennad ehitasid eduka uste-akende tootja nullist üles

Vennad Ülar ja Urmas Poom panid 1993. aastal Jõgevamaal püsti uksi ja aknaid tootva OÜ Orthez, mis on vaatamata välis- ja sisemaisele konkurentsile mitte ainult vastu pidanud, vaid ka pidevalt arenenud ja laienenud.

„Meie toodanguks on uksed ja aknad majade tootjatele, suuremalt osalt Eesti aia- ja suvemajade tootjatele. Pisut alla 10% läheb välismaale: Inglismaale, Hollandisse, Prantsusmaale,“ ütleb 1,1 miljoni eurose aastakäibega perefirma OÜ Orthez tegevjuht ja osanik Ülar Poom. Samas läheb enamik Eesti puitmaju koos uste-akendega samuti Eestist välja.

Ettevõtte kodulehel on toodangu kohta esmane info lisaks eesti keelele ka inglise, saksa ja prantsuse keeles, kuid otseselt ei pea ettevõte reklaami tegema. „Meid leitakse ise üles. Ja teiselt poolt on meil püsipartnerid,“ selgitab Poom.

24 aastat tagasi oli algus aga raske. „Kõik tuli oma finantsidega nullist üles ehitada. Pangast tuli loomulikult ka laenu võtta,“ ütleb Poom. Esimeseks suurkliendiks oli tunnustatud Eesti majatootja AS Ritsu, mis andis firma tegevusele hoo sisse.

Edu võti on arenemine

Edu võti on Poomi sõnul see, et ettevõte on pidevalt laienenud, investeerides alates 2004. aastast iga paari aasta järel suuremasse tootmispinda või parematesse seadmetesse, kuid samas pole laienemisega kiirustatud.

„Pole nii, et kasvame kümme korda. Ja 2009. aastal, kui oli kehv aeg, turg tõmbus kokku, otsustasime hoopis vastuvoolu ujuda – ehitasime madalate hindade tingimustes juurde,“ ütleb Poom. See läks korda. Praeguseks on leitud väljakujunenud tootegrupp ja koht turul.

„Isiklikult meeldib mulle väga selline ütlus, et paigal kõndimiseks tuleb väga kiiresti joosta, aga et areneda, on vaja sellest kaks korda kiiremini joosta. Kogu aeg tuleb arendada, sest konkurendid on ka väljaspool Eestit, Lätis-Leedus-Poolas, kes toodavad väga odavaid uksi-aknaid,“ ütleb Poom. Samas pole hind tema sõnul enam peamine ega ainus argument ja kliendid, kes on selle tõttu ära läinud, on ka tagasi tulnud.



Kontrollib iga detaili

„Kvaliteet, tarnekindlus, täpsus igas mõistes, siin ei saa allahindlust teha. Kogu tootearenduse tehnoloogilise osa oleme ise teinud. Ma kontrollin iga pisimatki detaili, mitte midagi ei jää kahe silma vahele. Piisab ainult korra peale vaatamisest, et aru saada, kui midagi on valesti või vajab muutmist,“ ütleb Poom.

Ettevõte ei keskendu eraklientidele, sest reeglina ostetakse majakarp uste-akendega koos.

„Elumajade uksi-aknaid me ei tee. Samas ei tee me ka odavaid kuuriuksi. Meil on suhteliselt spetsiifiline nišš,“ selgitab Poom.

Firma tootmisideoloogia on tema sõnul tehniline ja paindlik. „Kui oled paindlik, siis ei saa toota ühte toodet suures mahus. Tuleb toota väikeste partiidena. See tekitab muidugi päris palju peavalu – mudeleid ja tooteklasse on palju. Aga see on ka meie väike eduvõti, et suudame väga erinevaid vajadusi katta,“ ütleb Poom.

Kui siiamaani on majatootja teinud sagedamini ise lõppviimistluse, siis nüüd hakkavad kliendid Poomi sõnul muutuma mugavamaks ja müüki läheb ka rohkem lõppviimistlusega tooteid. Nii maandatakse ka riske. „Kui paned värvimata ukse või akna ette, siis võib puit mängima hakata, uks võib liigniiskusega paisuda ja asjata süüdistatakse tootjat. Viimistletud uks ei tohiks enam mängida,“ selgitab Poom.



Eesti Eduka ettevõtte tunnustus aitab saada soodsamad lepingutingimused

Orthez OÜ majanduslik seisukord on Creditinfo rahvusvaheliste mudelite põhjal välja töötatud reitingu järgi hinnatud AA vääriliseks, mis näitab väga head krediidireitingut.

„Pank vaatab ilmselt laenu andes seda, kuigi teeb ka ise analüüsi. Põhiline kasu on olnud hankijatelt soodsamate lepingutingimuste küsimisel, seda eriti varasematel aastatel, kui meid ei teatud nii hästi. Aga ka uus hankija pani tähele, et oleme edukas Eesti ettevõtja,“ ütleb Poom.

Eesti Eduka ettevõtte tunnistus on ettevõttel väljas kodulehel, kontoris ja tootmishoones.

Tulevikus kavandab Poom, kes annab Jõgevamaal tööd 13 inimesele, tootmisesse veel n-ö vurtsu juurde panna. Sel aastal plaanib ta toota umbes 10 000 ust ja akent.

Eduka Eesti ettevõtte tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev AAA-, AA- või A-reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.