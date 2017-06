Paberivabrik: eduka Eesti ettevõtte sertifikaat annab usaldusväärsust ekspordil

Kehras asuv paberivabrik Horizon Tselluloosi ja Paberi AS on edukas Eesti ettevõte, mis on aasta-aastalt parandanud kasumlikkust, kuid ka püsinud aktiivselt investeerimislainel.

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, rahva seas tuntud kui Kehra paberivabrik, on pika, 1936. aastasse ulatuva ajalooga suurettevõte. Eesti päritolu puidust toodetakse ettevõttes peamiselt jõupaberit, mis rändab laiali kuuekümnesse riiki. Kusjuures, ekspordiks läheb kogu toodang. Ettevõttel on üle 360 töötaja ja 2016. aasta auditeerimata andmeil oli ettevõtte käive 45,8 miljonit eurot, kasum moodustas sellest 6 miljonit.

Ettevõtte tegevjuhi Bashyam Krishnani sõnul on Horizonile edu toonud kolm tegurit: kliendi lubaduse täitmisele keskendumine, keskendumine tootmistegevuse tõhustamisele ja süsteeme lähenemine järjepidevale parendamise kavale.

Bashyam Krishnan Foto: Creditinfo

Paistab silma investeeringusooviga

Krishnani sõnul investeerib ettevõte regulaarselt tehnoloogia uuendamisse, tehase nüüdisajastamisesse ja tootmisefektiivsuse kasvu. „Et olla turul konkurentsivõimeline, on alati vaja regulaarselt investeerida ja tehase tööd parendada,“ sõnas Krishnan. “Tänapäeval on maailmas konkurents igal alal väga tugev. Kliendid soovivad rohkem väärtust vähema raha eest. On vaja olla oma konkurentidest ees, et olla ajakohane äris. On vaja olla innovatiivne paremate toodete pakkumises, vähendada kulustruktuuri jne,“ selgitas tegevjuht pidevat arenemise vajadust. „Kõik see on võimalik ainult regulaarse investeerimise kaudu. Meie kogemus näitab, et pikas perspektiivis need investeeringud tasuvad ennast kenasti ära.“

Jõupaber, mida Horizon Eestis toodab, on eriti tugevate omadustega ja leiab kasutust tööstuslike paberkottide, nt tsemendikottide tootmises, lisaks kaitsva pakendi tootmises, ostukottide, toidupakendite, lamineeritud toodete jm tootmises. „Eriotstarbelise paberi tootjaid on vähe ning need baseeruvad Põhjamaade piirkonnas, kus hea kvaliteediga männi- ja kuusepuit on saadaval,“ sõnas Krishnan. „Enamik jõupaberi tarbijaid üle maailma teavad Horizoni kui mainekat tarnijat. Kohtume aktiivselt oma klientidega, et mõista nende kindlaid vajadusi ja arendada oma tooteid vastavalt nõuetele.“

Kehras asuv paberivabrik kuulub rahvusvahelisse Tolarami gruppi, mis näeb Eestit paberitootmiseks suurepäraselt sobivaks paigaks. „Eesti on värav Euroopasse; hea maantee, mere ja rongiühendusega,“ loetles Krishnan. „Metsaga kaetus on hea, pakkudes suurepärase kvaliteediga paberipuitu paberitootmisettevõtetele. Eesti pakub äritegevuseks soodsat keskkonda kõrge läbipaistvusega ja äritegevuse lihtsusega,“ lisas ta. „Suurimad kliendid on tööstuslike kottide tootjad, kuid omame samuti märgatavat turuosa ka eriotstarbelise paberi toodete segmendis."

Usaldusväärsust ekspordil annab ettevõttele Creditinfo väljastatud eduka Eesti ettevõtte sertifikaat. „Kui iganes alustame koostööd uue ettevõttega – tarnija või klient –, on meie tavapärane tegevus enne äri alustamist alati kontrollida sarnaste sertifikaatide olemasolu ja ettevõtte finantsnäitajaid, mis on avalikult leitavad,“ rääkis Krishnan. „Kahjuks meie väärtusahelas, tarnijast kliendini, väga vähesed ettevõtted omavad eduka Eesti ettevõtte märgist.“

Eduka Eesti ettevõtte tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev AAA-, AA- või A-reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.