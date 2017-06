Plaat Detail: kinnisvarabuum mere taga aitab tootmist suurendada

Tabasalus asub ligi 3500 ruutmeetril üks Põhjamaade suuremaid laminaatdetaile tootvatest tehastest, mille toodangust 90% ekspordib tehase omanik, eduka Eesti ettevõtte märgisega pärjatud Plaat Detail OÜ Skandinaaviasse.

Juba üle kahekümne aasta tegutsenud ettevõtte juhatuse liikme Jaen Uussalu sõnul on 2011. aastal tehtud investeering suurde tehasesse end igati õigustanud. Tabasalu tehase tootmisvõimsus on 70 000 ruutmeetrit laminaatdetaili kuus ning töö käib kahes vahetuses ööpäevaringselt. Tootmisüksus on varustatud eranditult uute ja tänapäevaste seadmetega.

Kui Tabasalu tehases tehakse masstoodangut, siis Lasnamäe tehases väiksemaid seeriaid ja keerulisemaid projekte, lisaks n-ö maapealsetele projektidele näiteks sisustusdetaile kruiisilaevadele ja naftaplatvormidele.

Kõrgsurvelaminaadist valmistatakse mööblidetaile, uksi, lauaplaate, köögimööbli detaile, aga ka näiteks fassaadiplaate ja muid sisustusdetaile. Plaat Detail on peamiselt allhanke tegija Eesti, Soome, Rootsi ja Baltikumi mööbli- ja sisustusettevõtetele. Lisaks esindab Plaat Detail Baltimaades kaubamärkide Formica, Homapal ja Unilin laminaate ja tooteid.

“Plaat Detaili toodangut võib kohata köögitasapindadena, riiulitena, väga palju on meie komponente Skandinaavia kodudes köögimööbli juures. Eesti inimesele on meie toodang nii-öelda avalikus ruumis näha näiteks Tallinki laevadel, kuhu oleme valmistanud palju mööblikomponente ja vaheseinu. Samuti teeme mööbliosi hotelli-, haigla- ja koolimööbli tootjatele. Iga edasimüüja toimetab meie toodanguga edasi omasoodu — omade kaubamärkide alt,” räägib Jaen Uussalu. Eriti pöörab Plaat Detail tähelepanu kvaliteedile, laiale valikule ja lühimate tarnetähtaegadega toodete pakkumisele.

Plaat Detail pälvis Creditinfo eduka Eesti ettevõtte tunnustuse Foto: erakogu

Kriis aitas ettevõttel ümber orienteeruda

Edukad ettevõttedki läbivad raskeid aegu. Kõige keerulisemaks hindab Uussalu firma seisukorda pärast 2008. aastat ning ülemaailmset finantskriisi. “Pidime kodu- ja Balti turult ümber orienteeruma Skandinaaviasse. Pärast seda kaalume põhjalikult oma investeerimisotsuseid ning oleme tegelikult üsna stabiilselt tõusufaasis olnud. Rootsi igikestev kinnisvarabuum ja tihe ehitus Soomes tagavad meile pigem optimistliku tunde ka tuleviku suhtes,” sõnab Uussalu, kes peab suuremaks riskiks rahvusvahelist olukorda ja poliitilist riski. 53 protsenti ettevõtte müügitulust moodustab eksport, eelmisel aastal ulatus ekspordikäive 4,5 miljoni euroni. Ettevõtte kogu müügitulu kasvas mullu veerandi jagu 8,5 miljoni euroni ja puhaskasum oli seejuures 0,7 miljonit.

Ettevõtted kontrollivad üksteise tausta

“Meie põhikonkurents toimub Soomes ja Rootsis ning seal on Creditinfo märgisest, et oleme tipp-topp ettevõte, otsest kasu raske hinnata. Aga fakt on see, et välisettevõtted kontrollivad meie tausta. Ning Eestis on kindlasti nii, et kui on valida, kas kõrge reitingu ja eduka Eesti ettevõtte märgisega ettevõte või mõni muu, siis annab märgis kindlustunde ja loob soliidsust,” räägib Uussalu. “Meil on eduka ettevõtte märgis müügiarvel. Sellega soovime partneritele näidata, et meiega võib asju ajada. Ning teiselt poolt — kui meie tehingupartneril on sama märgis arvel või kusagil dokumendil, sisendab see kindlasti usaldust, et ettevõttega on kõik korras. Creditinfot kasutame samuti nii või teisiti, ettevõtjana sa siiski tahad kontrollida, kes su kaupa ostavad — kui näeme Creditinfo päringust, et ettevõttel on ikkagi maksuvõlgnevused, siis meie poolt automaatselt krediidiandmise võimalus kaob.”

Eduka Eesti ettevõtte tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev AAA-, AA- või A-reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.