Vending: igapäevane harjumus kohvi kaasa osta kasvab

OÜ Vending Automaadid on tunnustatud edukas Eesti ettevõte, mis pakub kaubamärgi Vending all joogiautomaate, hooldab neid ning tarnib kohvi ja teisi tooraineid jookide valmistamiseks. Äril on hoog sees, sest eestlased pööravad üha enam tähelepanu kohvi kvaliteedile.

Tallinnas asuv Vending asutati juba 2003. aastal, aga just viimased aastad on toonud kiire kasvu. Teenitud on kõrge krediidireiting, kasvutrendi näitavad nii müügitulemused kui ka kasum — mullune käive ületas kaks miljonit eurot, kusjuures kaks kolmandikku sellest tuli toorainete müügist.

Edu on toonud kohvijookide kaasamüümine

Suure osa Vendingu edust annab keskendumine klientidele, kes tegelevad kohvijookide kaasamüümisega. „Peale selle, et kaasamüüdava kohvi müüginumbrid kasvavad ja aina rohkematele inimestele on see igapäevane harjumus, on muutunud konkurentsi ja teadlikkuse kasvu mõjul ka ootused tooraine kvaliteedile,“ selgitab OÜ Vending Automaadid juhatuse liige Mart Vips. „Konkurents on tugev. Samas võib öelda, et iga valdkonnas tegutsev ettevõte on leidnud oma tugevused ja nišid valdkonna sees, millele pühenduda ja millega eristuda.“

Vendingu kliendiprofiil on tegelikult lai. „Meil on mitmeid suurkliente, kus sadu töötajaid, samas ka mõne töötajaga mikroettevõtteid,“ tutvustab Vips. „Hea kohv kontoris on oluline osa nii heast töökeskkonnast kui ka elementaarne esindusfunktsiooni täitja, olenemata kontori suurusest või tegevusvaldkonnast,“ usub ta. „Otsustasime mõni aasta tagasi jaekaubanduses kohvimüügiga lõpparve teha, seega kaupluste lettidel meie kohvi hetkel ei leia. Küll aga on võimalik üle Eesti meie kaasamüügi kohvi leida väga laialdaselt.“ Seega kui krabate kaasa late näiteks R-Kioskist või Olerexi tanklapoest, rüüpate tõenäoliselt just Vendingu kohvi.

Vending Automaadid OÜ, edukas Eesti ettevõte: Franke masin R-Kioskis. Foto: erakogu

Creditinfo krediidireiting AA

Head tulemused on toonud Vendingule kõrge AA-krediidireitingu ja ettevõtte kodulehelt leiab usaldusväärsuse märgina ka Creditinfo väljastatud eduka Eesti ettevõtte sertifikaadi. Vipsi sõnul kasutatakse märgist ka arvetel, e-kirjadel ja muus dokumentatsioonis. Ettevõte loodab tänavu sarnast kasvutempot hoida, toetudes uuenenud seadmepargile ja laienenud hooldusteenuse võrgule.

Klient: Vending teab täpselt kohvimaailma trende

R-Kioski kommunikatsioonispetsialist Lilian Tivas: „Vending on meie jaoks ideaalne koostööpartner. Nende meeskond on usaldusväärne, kiire reageerimisega, innovaatiline ja teotahteline. Nad mõistavad hästi, millised on meie vajadused ning oskavad pakkuda lahendusi, et klient saaks R-Kioskist parima kohvielamuse. Erilist rõõmu valmistab, et Vending harib ja koolitab ka ennast — nõnda teavad nad täpselt, mis on kohvimaailmas olulisimad trendid ning ägedaimad uuendused.

Meie tegelik äri on aeg. Klient enamjaolt kiirustab kas tööle või koju ning kaasahaaratav kvaliteetne kuum kosutus annab kliendile rohkem aega tegeleda tema jaoks oluliste teemadega, olgu see töö, pere või hobid.

R-Kioski statistika kohaselt on kuumade jookide müügimahud aasta-aastalt jõudsalt suurenenud. Eriti kiiresti kasvab piimaga kohvide populaarsus. Praeguseks on ligi 85% soojade jookide müügist piimaga kohvijoogid.

Kohvi kvaliteet on nii kliendile kui ka meile väga oluline. Eelmise aasta sügisel tõime koostöös Vendinguga meie väikepoodidesse Šveitsi tipptehnoloogilised kohvimasinad. Lisaks väärtustab tarbija aina enam ka laia valikut.“

Eduka Eesti ettevõtte tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev AAA-, AA- või A-reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.