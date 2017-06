VIDEO | Ideaalköögid: sõbralt sõbrale soovitused on parim reklaam

Klientide positiivne tagasiside on ettevõttele parim reklaam ning samas innustavad kliendid firmat ka uusi lahendusi mõtlema ja arenema, usub OÜ Ideaalköögid juhatuse liige Tiina Põder.

„Meie peamine tegevusvaldkond on eritellimusel köögimööbli tootmine, kuid teeme ka teisi erilahendusi, näiteks vannitubadesse, ühtlasi garderoobe. Meie mööblit leiab nii kodudest, kontoritest kui ka meditsiiniasutustest,“ ütleb 2006. aastal loodud OÜ Ideaalköögid juhatuse liige Tiina Põder.

Mullu Eesti Mööblitootjate Liidu poolt parima väiketootja tiitliga pärjatud ettevõtte tähtsaks tegevussuunaks on viimasel ajal kujunenud hambaravikliinikud, kus on sisustatud nii kabinette, ortodontiaruume kui ka puhketubasid.

„Pikaaegse kogemuse tõttu usun, et saame oma klientidele pakkuda usaldusväärset teenust projekteerimisest paigalduseni. Kliendid on seni olnud nii edasimüüjad, ettevõtted kui ka lõpptarbijad ise,“ ütleb Põder.

Iga valmis mööblieseme taga on inimene

Heade tulemusteni on Põdra sõnul jõutud eelkõige tänu töötajatele. „Iga valmis mööblieseme taga on konkreetne inimene, kes on selle projekteerinud, valmis teinud ja lõpuks paigaldanud,“ selgitab ta.

Ettevõte pingutab Põdra sõnul selleks, et kliendid jääksid alati tehtud töö kvaliteediga rahule.

„Tänu sellele on meil alati olnud palju sõbralt sõbrale soovitusi. Eelkõige peamegi oluliseks positiivset tagasisidet oma klientidelt, mis on seni olnud suurimaks reklaamiks. Ja muidugi aitavad kliendid meil edasi areneda, innustavad meid uusi lahendusi välja mõtlema ja häid tulemusi saavutama,“ ütleb Põder.

Väikese, kümne töötajaga ettevõtte tugevuseks võib Põderi hinnangul pidada ka paindlikkust. „Meil on stabiilne kvaliteet ja meeskond. Tänu meeskonnale suudamegi pakkuda praeguseid lahendusi,“ ütleb ta.

Eduka Eesti ettevõtte tunnustus aitab lepinguid sõlmida

OÜ Ideaalköögid majanduslik seisukord on Creditinfo rahvusvaheliste mudelite põhjal välja töötatud reitingu järgi väga hea ehk ettevõte on pälvinud AA-krediidireitingu ja eduka Eesti ettevõtte tunnustuse.

Eduka Eesti ettevõtte tunnustus on väljas ettevõtte seinal ning tiitlit sümboliseerivat märki kasutatakse e-kirjade jaluses ja koduleheküljel. „Kindlasti mängib see suurt rolli ka meie arvete ja hinnapakkumiste kujunduses. AA-reitingut püüame ka lepingute sõlmimisel esile tõsta,“ ütleb Põder.

Ettevõtte töötajad on tema sõnul tunnustusest teadlikud. „Ma loodan, et ka neile pakub see usaldusväärsust meie vastu ja kindlustunnet,“ ütles Põder.

Eduka Eesti ettevõtte tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev AAA-, AA- või A-reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.