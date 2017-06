VIDEO | Värska Vesi: Eestimaine, traditsiooniline ja tervislik

Värska Vesi AS edu on tingitud suuresti põhimõtete järgimisest – tähtis on usaldusväärsus, traditsioonid, kvaliteet ja järjepidev areng, ütleb AS Värska Vesi äriarendusjuht Martin Raisma.

Juba aastakümneid on Setumaal, Värskas villitud tervislikku vett ning seda traditsiooni kannab ka AS Värska Vesi, mille põhitegevuseks on loodusliku mineraalvee ja lauavee tootmine ja turustamine.

„Värska Vesi on Eesti ettevõte ja kindlasti on Eesti inimestele eelkõige tuntud „Värska Originaaliga“, mis on Eesti populaarseim mineraalvesi,“ ütleb AS Värska Vesi äriarendusjuht Martin Raisma, märkides, et tegu on ühtlasi Eesti esimese sertifitseeritud mineraalveega.

Värska vesi on iidne ja eriline

„Kindlasti on „Originaal“ juba oma kergelt soolase maitse tõttu eriline. Maitse tuleneb vee koostisest, kuivõrd „Originaalil“ on kõrge mineralisatsioon. Aga see kõik on looduslik, mitte midagi ei ole tootmises juurde lisatud,“ ütleb Raisma.

Mineraalide komplekt – naatrium, kaalium, kaltsium, magneesium – on tema sõnul väga tervislik. 470 meetri sügavuselt pumbatava vee ajalugu ulatub miljonite aastate taha, lõplikult kujunes veevaramu välja jääaja lõppedes üle kümne tuhande aasta tagasi.

Lisaks „Värska Originaalile“ on ettevõttel mitu tuntud vee kaubamärki, alles eelmisel aastal toodi turule „Värska Allikavesi“.

Toodetega tegeletakse algusest lõpuni

AS Värska Vesi klientideks on Raisma sõnul kõik suuremad jaekaubandusettevõtted, sealhulgas enamus väikepoode ja hotelle-restorane-kohvikuid. „Meil on väga hea meel, et paljud asutused kasutavad oma nõupidamisruumides, koosolekutel, klientide-äripartneritega kohtumistel just Värska vett,“ ütleb Raisma.

Värska Vesi ärimudel on Raisma hinnangul väga huvitav, kuna ettevõte tegeleb toodetega algusest lõpuni: mõtleb välja, arendab, toodab ja turustab otse klientidele. Värska vett müüakse mitte ainult

Eestis, vaid ka Soomes ja Hiinas.

„Ma arvan, et heade tulemusteni oleme jõudnud, järgides eestimaise ettevõttena selgelt Värska vee väärtusi: usaldusväärsus, traditsioonid ja kindlasti kvaliteet. Oluline on ka järjepidev areng,“ ütleb Raisma. Samuti on inimesed ettevõttes väga olulisel kohal.

Ettevõte kuulub eestlastest omanikele ja otsuseid tehakse Raisma sõnul konservatiivselt, lähtudes pikaajalistest arenguplaanidest ja järjepidevusest, mis kajastub ka heades majandustulemustes.

„Eduka Eesti Ettevõtja“ tunnustus annab kindlust

AS Värska Vesi finantstulemusi on Creditinfo rahvusvaheliste mudelite põhjal välja töötatud reitingu järgi hinnatud kõrgeima taseme „AAA“ vääriliseks.

„Creditinfo „Eduka Eesti Ettevõtja“ tunnistus on meil üleval kohe peahoone fuajees, nii et kõik meie koostööpartnerid ja töötajad, kes meie majja sisenevad, seda ka näevad. Lisaks oleme seda tutvustanud töötajatele ka infotahvlil,“ ütleb Raisma. „Töötaja vajab kindlust, ja erapooletu kinnitus selle kohta, et ettevõte on edukas, et ta on majanduslikult jätkusuutlik, loob ka töötajatele usaldust ja kindlustunnet juurde,“ lisab ta.

Ka koostööpartneritele loob see Raisma sõnul teatava kindlustunde, nagu muudki sertifikaadid. Näiteks on firmal sertifikaat mineraalvee kohta, et see on ehtne ja õige, ja sertifikaat ISO standardi kohta.

„„Eduka Eesti Ettevõtte“ tunnustus näitab, et oleme usaldusväärne ettevõte, partner, kellega äri ajada,“ kinnitab Raisma.

„Eduka Eesti Ettevõtte“ tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev „AAA“, „AA“ või „A“ reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti Ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.