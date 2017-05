Võru Empak koolitab töötajaid nullist oma aja ja raha eest

Võrus juba kolmandat aastakümmet tegutsev pehme mööbli tootmise ja ehitusmaterjalide müügiga tegelev ettevõte Võru Empak AS on pikka aega olnud Creditinfo poolt tunnustatud kõrge reitinguga Edukas Eesti ettevõte – käive on viimastel aastatel olnud stabiilselt 2–3 miljonit eurot ja kasum tõusujoones.

Ettevõtte juhi Remo Allika sõnul on Võrus tegutsemise suurim miinus tööjõu vähesus – kvalifitseeritud tööjõu leidmine on keeruline ja uusi asjalikke spetsialiste ei koolita ka kohalik kutseharidusasutus. Samuti on kutseharidus noorte hulgas ebapopulaarne ning ettevõte koolitab uusi töötajaid pigem nullist oma aja ja raha eest. Lõuna-Eestis on teisigi mööblitootjaid ning konkurents tihe – töötajaid tuleb vahel ka üle meelitada. “Noori ka kahjuks peale ei tule,” on juht murelik. Kui rohkem noori jääks pärast põhi- ja keskkooli Võrru ja Lõuna-Eestisse elama, oleks töötajaid oluliselt lihtsam leida.

“Aastate jooksul pole me suuri kaotusi läbi teinud. Oleme võtnud vähe ja väikeseid riske, oma investeeringud hoolikalt läbi mõelnud ja püüdnud pikaajaliselt hoida head juhtimist,” räägib Allikas. See on juhi sõnul taganud ka pikaajalise tegutsemise ja edu.



Pehmet mööblit uuendatakse sagedamini kui kümme aastat tagasi

Kui kümme aastat tagasi soetati uus diivan pikaks ajaks ja osteti pigem midagi kallimat, olles justkui harv ja suur ost, siis praeguseks on olukord muutunud. Uusi diivaneid soetatakse sagedamini ning muutunud on ka maitse – pigem ostetakse kangast kui nahast diivan. Samas eristub Võru Empak konkurentidest just selle poolest, et nahkdiivanite tootmisel kasutatakse naturaalnahka, mitte kunst- ega keemilist nahka nagu Eestis tavaliselt. Ka puitosade puhul kasutatakse jätkuvalt kasevineeri, mis on kvaliteetsem, vastupidavam ja usaldusväärsem kui mööbli- ja saepuruplaat.

Võru Empaki tooteid saab osta enamiku suuremate mööblimüüjate juurest, samuti veebipoodidest. Oma kaubamärgi all ettevõte mööblit ei müü. Seega on raske öelda, kui suur osa eestimaalasi just Võru Empaki diivanitel istub, aga ilmselt on neid väga palju.



Eduka Eesti ettevõtte märgis kindlustab usalduse partnerite silmis

Võru Empak müüb Espaki kaubamärgi all Võrus ka ehitusmaterjale, mis moodustab ettevõtte käibest umbes poole. Eduka Eesti ettevõtte märgis tagab just ehitusmaterjalide müügi poole pealt kindluse, et tegemist on korrektse ja ausa ettevõttega ning see tekitab nii klientide kui ka hankijate seas usaldusväärsuse. Näiteks võib tuua pikemad maksetähtajad.

Eduka Eesti ettevõtte tiitliga tunnustab Creditinfo Eesti AS tublisid ettevõtteid, kellel on tugev AAA-, AA- või A-reiting. See tähendab, et firmal on suurepärased finantsnäitajad, positiivne taustinformatsioon ja hea maksekäitumine. Eduka Eesti ettevõtte tunneb ära kuldse märgi järgi, mis on äriinfo andmebaasis E-Krediidiinfo.ee firma nime juures kohe näha.