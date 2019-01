Bob Hoffman: kõik eksivad jälle. Jälle!

Uuringute põhjal on edukaim ettevõtte asutaja 42 aastane, kõige kiiremini kasvavate tehnoloogiaettevõtete asutajate vanus on 45 aastat ja finantsiliselt edukate ettevõtete vanus veelgi kõrgem – 47 aastat. 20aastase ettevõtte asutaja võimalused on aga Hofmani poolt vahendatud uuringu kohaselt nigelaimad.

Konverentsi korraldab Ekspress Meedia.

Pileteid ja infot saab SIIT.