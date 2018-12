Ekspressi konverents: Olümpiavõitja Gerd kanter toob lavale oma nägemuse edust

Tänane Eesti Olümpiakomitee ja Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juht Kanter tõi Eestile tiitlivõistlustelt 11 medalit, on tulnud olümpiavõitjaks ja maailmameistriks ning hoiab kettaheites maailma läbi aegade edetabelis kolmandat tulemust 73.38.

Tippspordile alles 21 aastaselt pühendunud Kanteri saab tuua näiteks, kuidas pühendumuse ja koostööga on võimalik tõusta kõrgele ja püsida kaua tipus. Kanteri meeskonna tööpõhimõtted on inspireerinud teisigi sportlasi ning võivad anda olulisi pidepunkte ka lakkamatult edu valemit otsivatele ettevõtjatele.

Ehkki Kanter kavatseb hakata coachingut rakendama eeskätt sportlaste nõustamisel ja juhendamisel, on tegemist oskusega, mis on abiks inimeste juhtimisel ja eesmärkide fookusesse seadmisel igas eluvaldkonnas. Sarnaselt spordile elavad ka ettevõtjad üle tõuse ja langusi ning peavad oma eesmärkide saavutamiseks püstitama eesmärke õigesti.

Kanteri sõnul on just õigete otsuste tegemine spordis kriitilise tähtsusega. “Valikukohad ja probleemid, mille ees sportlased seisavad, on erinevad - näiteks treeningute planeerimine, vigastusega toimetulek, ebaõnnestumised võistlustel jne.

Coachi roll on aidata küsimusi sõnastada, võimalikke lahendusi märgata ja sobivaima lahenduseni jõuda, suunata olukordi hindama neutraalselt ja objektiivselt kõrvalseisja pilgu läbi, motiveerida ja innustada. Coachingu lähtekohaks on, et lahendused on inimese enda sees olemas, aga mõnikord on vaja välist tuge kõige õigemate lahenduste nägemisel ja ellurakendamisel,“ rääkis Kanter olümpiakomitee kodulehel.