Kes on Ekspressi konverentsi esinejad ja millest nad Eesti publikule rääkida kavatsevad?

Allpool anname väikse ülevaate esinejatest ja sellest, mida nad konverentsi külastajatele rääkida kavatsevad.

Bob Hoffman on mees, kes on esinenud lugematutel turunduskonverentsidel üle maailma ning saanud alati väga positiivse vastuvõtu osaliseks. Ta on tuntud oma otsekohese ütlemise poolest ning tema esinemine on sageli just see, mida osalejad hiljem konverentsi säravaima etteastena esile toovad.

Ekspressi konverentsil räägib Bob Hoffman sellest, kuidas turundajad üle maailma elavad fantaasiamaailmas. See on fantaasiamaailm, kus tarbijad soovivad brändidega suhelda ja soovivad personaliseeritud reklaami. See on maailm, kus kasutajad soovivad meie sisule reageerida ja kus „ekspertide“ väidetel on suurem mõju kui faktidel. Bobi ettekanne paljastab need fantaasiad ja selgitab, kuidas need maksavad turundajatele miljardeid eurosid aastas.

Konverentsi kõige tuntum esineja on Nassim Nicholas Taleb. Ta on vastuoluline majandusmõtleja, kes ennustas õigesti ette 2008. aasta finantskriisi ja on kirjutanud 6 bestsellerit, mis on müünud üle viie miljoni eksemplari.