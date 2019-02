Liukas: astume maailma, kus iga probleem on arvutiprobleem

Juba 18. aprillil tuleb maailma vägevate poolt nõutud esineja Linda Liukas jagama oma ideesid Eesti Ekspressi konverentsil „Julgus teha teisiti“. Tema ettekanne masinatest ja uskumustest keskendub probleemile, kuidas orienteeruda maailmas, mis on täidetud uute tehnoloogiatega.

Helsingis tegutseva kirjaniku ja illustreerija enim müüdud Hello Ruby raamatud õpetavad lastele, et arvutid on lõbusad ja kodeerimine võib olla maagiline kogemus. Nokia, Schibsted, Fujitsu, Mozilla, New York Department of Education - need on vaid vähesed institutsioonidest, kes otsivad Liukase abil õiget kurssi tormiliselt muutuvas infotehnoloogia maailmas.

Kui Liukas hakkas 2010 väikestele tüdrukutele programmeerimist õpetama, seadis ta eesmärgiks näidata, et esmapilgul nii üksluise ja igavana näiv tegevus avab meile maagilise maailma. Ta algatas liikumise Rails Girls, mis õpetab noori naisi programmeerima rohkem kui 260 maailma linnas.

Mullu Forbesi 50 enim tehnoloogiat mõjutanud naise hulka valitud Liukase seisukohti tahavad kuulda kõik tänased tehnoloogia- ja meediahiiglased. Liukas esineb suurtele korporatsioonidele justkui laeva loots, kes näitab, kuidas navigeerida maailmas, kus iga ettevõte muutub tarkvarafirmaks. Tema esinemisi jälgides saab enesestmõistetavaks teadmine, et tulevikus edu saavutamiseks tuleb õppida tänastelt lastelt.