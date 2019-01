Maailma juhtiv intellektuaal näitab investoriltele pääseteed

Just aktsiaturgude ebakindluse analüüsimine tõstis Talebi maailma üheks juhtivaks intellektuaaliks ning tema ideede tõlgendamine muutub üha populaarsemaks.

Ühe korraga suurelt ostes võib turu kõikumistest kahju kanda. Süstemaatilise kavaga väiksemaid summasid investeerides teenite rohkem raha just seetõttu, et turgudel on volatiilsus, kirjutas Dhirendra Kumar investeerimisanalüütik ja Value Researchi tegevjuht.

Kumar tugineb väiksemate summade regulaarset investeerimist soovitades Talebi raamatule Antifragile. Taleb küsib oma raamatute lugejatega kohtudes vastandit mõistele „habras“ ja publik on talle alati pakkunud vastuseks „tugev“, „jõuline“ või „purunematu“. Kuid küsides vastandit „positiivsele“ saab ta vastuseks „negatiivne“, ehkki eeldab, et õige vastus oleks null.

Taleb selgitab, et klaasist eset saates kirjutate pakendile hoiatuse selle hapruse kohta. Kui te aga saadate rauda, siis ei kirjuta midagi, sest objekt tõenäoliselt ei purune, kui pakk kukub. Kuid see pole vastand mõistele „habras“. Kui hapraid asju löögid kahjustavad, siis nende vastandiks peaksid olema asjad, mida saavad löökidest ja õnnetustest kasu. See on süstemaatiliste investeerimiskavade idee, mida nutikad fondinvestorid juba kasutavad. Kui te igas kuus investeerite kindla summa ja teete seda pikka aega, kasutate lihtsaimat ja tõhusaimat volatiilsusest kasu saamise viisi.

Kui turud langevad, on aktsiahinnad madalad ja teie investeeritav summa toob rohkem osakuid. Teie kasumid on aga suuremad volatiilsete perioodide tõttu, kui suutsite investeerida madala hinnaga. See on nö antifragile - volatiilsuse tegelik kasu.