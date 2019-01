Manipuleeriv ingel Nir

Bestselleri „Hooked: How to Build Habit-Forming Products“ autor registreerib oma koduleheküljel lakkamatult soovijaid veerandtunnisteks telefonivestlusteks, mis toimuvad neljapäeviti. Enne jõulupühi avanesid esimesed kaks vaba veerandtundi alles 2019. aasta 25. aprilliks, ehk nädal pärast Eesti Ekspressi juhtimiskonverentsi. Ajal, kui te loete seda kirja, pole need ajad enam uure tõenäosusega vabad ning kuulsat manipuleerimisspetsi saate oma ihusilmaga näha just Alexela kontserdimajas.

Ära anna alla ja armasta oma tööd – nii võib kokku võtta Eyali soovituse algavale iduettevõtjale. Tema tööd käsitlevad üksikasjalikult, kuidas inimeste harjumusi nüüdisaegsete tehnoloogiatega ümber kujundada, kuidas inimesi toodete külge aheldada ja lojaalsust tekitada: tarbija psühholoogia, käitumismajandus ja närvisüsteemi talitlemine.

Enamuse oma karjäärist töötas mees videomängude ja reklaamiettevõtetega, kus omandas tehnikad, millega kasutajaid mõjutada. Ta on aidanud ettevõtteid kujundada klientidele kasu toovaid käitumismudeleid ja tervislikke harjumusi.

Tegusa ingelinvestorina paigutab ta raha ettevõtetesse, mis näivad kliendisuhete kujundamisel kõige uuenduslikumad ning teaduspõhisemad, kujundavad ümber käitumist ja muudavad inimeste elu paremaks. Viimaste investeeringute hulka kuuluvad näiteks Eventbrite (NYSE:EB), Refresh.io (omandas LinkedIn), Worklife (omandas Cisco), Product Hunt, Marco Polo, Presence Learning, 7 Cups, Pana, Kahoot!, Byte Foods ja Anchor.fm.

Nil Eyal nimetab oma peamiseks kõrghariduse andjaks õppeasutust The School of Hard Knock, mis eesti keelde ümber panduna tähendab elukooli. Ta omab ärijuhtimise kraadi õppeasutusest Stanford Graduate School of Business.

