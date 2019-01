Paha mees Bob Hoffman astub lavale

Vähemalt jääb selline mulje, kui lugeda populaarse turundusblogija kriitikuid: Hoffmann haarab mugavaid fakte, pakendades neid oma raamatutes ja blogis absurdsetesse järeldustesse. Hoolimata nii õelast süüdistusest teab igaüks, kes reklaamindusega vähegi kokku puutub, Bob Hoffmanni.

Viha mehe vastu, kes on juhtinud mitut reklaamiagentuuri ning peab turundusblogi Ad Contarian, pole üllatav, sest ta valgustab tänapäevase veebireklaamiäri tumedat poolt. Ainuüksi tema raamatute pealkirjad mõjuvad kõnekalt: BadMen: Kuidas reklaam muutus tavalisest pisihäirijast tohutuks nuhtluseks.

Jutt sellest, et veebibännerid on kasutud, sest nendele ei klikita, panevad vere keema vähestel. Kuid Hoffmann justkui haaraks rinnust, rääkides, kuidas ohtlikus veebireklaami maailmas kogutakse inimeste isiklikke andmeid samasuguse kirega nagu seda teevad kontrollifriikideks muutunud valitsused. Meie isiklikke andmeid mitte üksnes ei koguta vaid ka müüakse ööpäevaringselt. Hofmann kirjeldab, kuidas sellel tumedate varjude maal haihtuvad miljardid dollarid ja vaba ühiskonna põhimõtted lükatakse külmavereliselt kõrvale.

2018. aasta novembris võttis Hoffmann oma blogis kokku tõdemuse ka eestlaste seas nii armastatud suhtlusplatvormist Facebook. Mees deklareeris, et on aastate jooksul avaldanud Mark Zukerbergi kui ka Facebooki kohta palju inetuid asju ning nüüd on saabunud õige aeg selle mürgise prügi hunnik kokku kuhjata ja rahvale imetlemiseks välja panna.

„Tõenäoliselt arvate, et FB kogub andmeid teie kohta teie kasutatavast seadmest. Rumaluke. Kui olete ükskõik millise teie võrgus oleva seadme läheduses, koguvad nad andmeid ka nendest seadmetest. See on võlukunst!“ kirjutas Hoffmann.

Lisada pole muud, et tulge, kuulake, tehke järgi või ostke ära.