Supereestlane tuleb koju

Selleks, et New Yorkis Manhattani südames saaks puhkeda Kostabi World, pidi keegi talle ütlema, et mees, sa oled Los Angelese jaoks liiga hea.

Taasiseseisvumise järel eestlaste teadvusesse justkui Supermehena sööstnud Kostabit teatakse just stuudio kaudu, kus ligi 1400 ruutmeetril läbi kolme korruse lausa tööstuslikus rütmis kaetakse lõuendeid akrüülvärvidega. Vana kooli maalimistehnikat juhitakse tänapäevase äri põhimõtetega. Esimesel korrusel töötab ajutrust, parimad sketšid viiakse korrus kõrgemale maalijate kätte. Siis vaatavad asjatundjad töö üle ja lasevad näiteks mõne sobimatu mütsi üle võõbata. Kostabi allkiri ja tabav pealkiri tekkivad pildile kõige viimasena.

Nii nagu Kostabi on viimastel aastatel tagasi tõmbunud meediakärast, on ta kärpinud ka oma tootmiskulusid. Varasemast 40 maalijast töötab tema heaks nüüd vaid kümme, kellest üheksa Ameerikas ja üks Itaalias, kus Kostabi eelistab veeta märkimisväärse osa aastast.

600 maali aastas, keskmine hind 5000 dollarit, mis teeb kokku 3 miljonit dollarit aastas. Kulude maha arvamise järel jääb brutosummana kätte 1,5 kuni 2 miljonit dollarit – pole paha, kui uskuda kunstniku asjaajajat.

eBayst saab Kostabi maali paari tuhande dollariga, mis on samas suurusjärgus kui ka Tallinna galeriides aeg-ajalt müüki tulevad teosed. Samal ajal võivad Kostabi skulptuuride hinnad küündida 300 000 dollarini.

Mark Kalev Kostabi on mees, keda kõik mäletavad, kuid kellest mitte keegi ei räägi, tõdes Artsy, kui oli küsitlenud tervet rida maailmakuulsaid kunstimuuseume ja oksjonimaju. Kostabi teoseid võib leida kõigi nende majade püsiekspositsioonist.

