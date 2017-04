1-eurone kodutehnika tõi Haabersti K-rauta avamisele tuhandeid kliente

Täna avati Tallinnas Haaberstis uuenenud kontseptsiooniga K-rauta kauplus, mis tõi juba esimese tunni jooksul valikut uudistama ja soodsat kaupa jahtima tuhandeid ostjaid.

Avanädalavahetuse hitiks on 1-euro loos ehk kolme päeva jooksul läheb 420 kodutoodet müüki 1 euroga. Valikus on nii külmkappe, pesumasinaid, akutrelle kui palju teisi kodukaupu.

Haabersti K-rauta kauplus läbis põhjaliku renoveerimise - avardus müügipind, uuenes interjöör ning laienes toote- ja teenuste valik.

Senisest klassikalisest ehituspoest on saanud tänapäevane ja selgema kontseptsiooniga kaubanduskeskus, mille tootevalik on laienenud 15 000 ühiku võrra. Ehituskauba kõrvalt leiab laia valiku kodusisustust, valgusteid, kodutehnikat ja majapidamiskaupu, täiesti uute tootegruppidena on lisandunud näiteks vabaajakaubad, spordivarustus ja mänguasjad. Remondi- ja paigaldusteenusele lisaks saab rentida tööriistu, lasta õmmelda kardinaid ning ääristada vaipu.