10 kõige ohtlikumat teed maailmas. Siiski möödapääsmatult hädavajalikud

Kas julgeksid sõita maailma kõige ohtlikematel teedel, kus saab surma kõige rohkem inimesi? Nende kohtadega võrreldes on meie maanteed turvalised ja siledad nagu toapõrand. Kõige ohtlikumate teede äärsed elanikud ei saa aga ilma nende transpordikanaliteta kuidagi hakkama. Vaatame lähemalt neid surmalõkse. Vaata ka lisatud videotest, kuidas tundub sõita nendel teedel.

Igal aastal saab maailmas liiklusõnnetustes surma umbes 1,3 miljonit inimest. Maailma Terviseorganisatsioon on kuulutanud aastad 2011-2021 maanteeturvalisuse dekaadiks. Kuigi paljude inimeste surm oleks parema sõiduoskusega välditav, on mõned maanteed sellised, mis panevad proovile ka väga hea autojuhi oskused ja julguse: U-kujuliselt tagasipööravad käänakud, järsud langused mägedes, sõjakoldeid läbivad maanteed jm. Jube küll, aga kahjuks on tulnud teid rajada ka nendesse kohtadesse, sest lihtsalt pole olnud teist võimalust.

1. North Yungasi maantee, Boliivia



North Yungasi surmamaantee Boliivias. Shutterstock





Tuntud ka Surmatee nime all ning oma ohtlikkuse poolest legendaarne. Igatahes on see nimetatud maailma kõige ohtlikumaks maanteeks. Arvatakse, et teel saab igal aastal surma 200-300 inimest. Paljudes kohtades, kus õnnetused on toimunud, seisavad tee ääres ristid. On täiesti tavaline, et suured veoautod ja bussid kukuvad üksteisest möödumisel kuristikku.

2. Jalalabadi-Kabuli maantee, Afganistan

Loe veel

Kõige ohtlikuma tee tiitlile kandideerivad maailmas nii mõnedki maanteed, kuid 65-kilomeetrisel teelõigul Jalalabadist Kabuli on põhjust seda nimetust kanda enam, kui paljudel teistel Talibani mõjupiirkonna territooriumil asuvatel teedel. Tegemist on kombinatsiooniga kitsast ja tuulisest teest, mis ronib Kabuli orust üles 600 meetri kõrgusele ning millel kihutavad hoolimatud afgaanidest juhid, kelle veoautod on hullu moodi üle koormatud.

3. James Daltoni maantee, Alaska



James Daltoni maantee Alaskal. Shutterstock





Tegemist on 677 km pikkuse teega, mis algab Ellioti maanteelt Fairbanksist põhja pool ja lõpeb Deadhorse’is ookeani läheduses, Purdhoe lahe naftapuurtornide juures. Esmapilgul tundub, et teekond sel teel kulgeb häirimatult, kuid tegelikult on maantee täis löökauke ja väikeseid, tuule poolt lennutatavaid kivikesi. Ning mis kõige hullem, kulgeb läbi täieliku tühermaa, kus pole mitte kui midagi.

4. Karakorami maantee, Pakistan



Karakorami maantee Pakistanis. Shutterstock





Pakistani valitsuse poolt ehitatud tee kannab nimetust Sõpruse maantee. Tegemist on maailma kõige kõrgemal asuva sillutatud rahvusvahelise maanteega. See ühendab üle Karakorami mäe Hiinat ja Pakistani, kulgedes kõrgeimas punktis 4693 meetri kõrgusel. Teel esineb sageli maalihkeid ja üleujutusi ning veelgi enam muudab olusid halvemaks asjaolu, et Paikstani poolel on tee sillutamata. Kuid kõigest hoolimata on tegemist turismiatraktsiooniga, mis läbib ka mõnesid iidse Siiditee kuristikke.

5. Guoliangi tunnelimaantee, Hiina



Guoliangi tunnelimaantee Hiinas. Shutterstock.





Guoliangi tunnel on mägedest läbi kaevatud. Fotodelt on seda raske märgata, kuid tunneli kaevasid Guoliangi elanikud. Enne mägesid läbivat teed olid kohalikud kaljudega kogu ülejäänud tsivilisatsioonist eraldatud. Hoolimata sellest, et liiklus pole sel maanteel kuigi tihe, on see oma loomult kaunikesti ohtlik.

6. Zoji maantee, India



Tee, mis ühendab Ladakhi ja Kašmiiri. Shutterstock





India rahvuslike maanteede võrku kuuluv maanteega 1D, mis kulgeb kõrgel mägedes Srinagari ja Lehi vahel. Tegemist on eluliselt vajaliku teega, mis ühendab Ladakhi ja Kašmiiri. Tee siugleb umbes 3528 meetri kõrgusel, selle kõrgeim koht asub Fotu La lähedal. Talviti on tee sageli suletud. Kuid tegemist on n-ö eluteega, mis ühendab Ladakhi elanikke kogu ülejäänud maailmaga.

7. Skippers Canyoni maantee, Uus-Meremaa

Skippers Canyoni maantee Uus-Meremaal. Shutterstock

Tegemist on uskumatult ohtliku maanteega, mille keskosas on üks väga kitsas ja järsk kaljupöörang. Sellel mägedes lookleval teel liiklemine nõuab tegelikult eriloa olemasolu. Kui sul veab ja luba hankida õnnestub, pead valmis olema väljakutseks – libedus ohustab ning veab, kui sa vastassuunast tulevale autole sisse ei sõida.

8. Los Caracoles maantee, Tšiili



Los Caracoles maantee Tšiilis. Shutterstock





See maantee viib läbi mägede Tšiilis asuvast Andreasest Argentiinasse. Teel on palju järske kurve ja teravaid pöördeid. Lisaks on piirkonnas peaaegu aastaringselt maas lumikate. Lumi koos keerulise loodusmaastikuga nõuab erakordset kannatlikkust ja head autojuhtimise oskust kriisiolukorras. Siiski on tee töökorras ja kasutamiskõlblik ning see vähendab õnnetuste arvu. Veoautod ja suured turismibussid liiklevad sel maanteel igapäevaselt.

9. Stelvio maantee, Itaalia



Stelvio maantee Itaalias. Shutterstock





Tegemist on 2757 meetri kõrgusel kulgeva maanteega Alpide idaosas. Selles piirkonnas on see kõige kõrgemal kulgev sillutatud tee, Alpides üldse aga kõrguselt teine. Kõrgeim on Col de l’Iseran 2077 meetri kõrgusel.

Mõned maanteed näivad palju ohtlikumad kui nad tegelikult on. Stelviol on küll palju järske juuksenõelakujulisi tagasipöördeid, kuid see näeb siiski välja nagu lapse sirgeldatud rada üle mägede. Tee ronib mööda mäekülge üles kahe kilomeetri kõrgusele, kusjuures autot eraldab kuristikust vaid madal betoonmüür. Parem on allapoole on mitte vaadata. Vaid pisut liiga suur kiirus ühes kuuekümnest 180-kraadilises kurvis võib tekitada katastroofi.

10. Sichuan-Tiibet, Hiina



Sichuan-Tiibet maantee Hiinas. Shutterstock





Maantee kulgeb kõrgel mägedes, ühendades Chengdud ja Tiibetit. Maalihked ja kivisadu on sellel maanteel tavalised nähtused ning tekitavad ilma igasuguse kahtluseta probleeme. 100 000 sõidukijuhist saab sel teel surma 7500, põhjust karta on enam kui küll. Maalihete, kivisaju ja halva ilma tõttu peavad juhid väga ettevaatlikud olema.