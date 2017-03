10 nippi, kuidas näotust üürikast tuunida mugav kodu

Mõned korterid liiguvad uuele üürnikule pelgalt ühe soovitusega, teiste

kuulutused ripuvad kuude viisi kinnisvaraportaalides ilma, et keegi huvi üles näitaks. K-rauta sisekujundaja Merike Hirvoja jagab üürileandjatele lihtsaid soovitusi, mille abil saab muuta üürikorteri mugavaks ja ilusaks koduks.

1. Viska välja vana amortiseerunud mööbel. Massiivne ja kulunud nõukogudeaegne sekstioon vähendab kindlasti üürikorteri väärtust potentsiaalse üürniku silmis. Ära jäta üürikorterisse asju, mis on aastate jooksul kogunenud ning pole moes ega praktilised.

2. Korteri ülevärvimine või tapeetimine on soodne, kuid väga oluline investeering. Vali väljaüüritavasse korterisse heledad ja neutraalsed värvid. Ära katseta erksate lemmikvärvide, põnevate tekstuuride ja eksootiliste materjalidega, sest tõenäosus leida täpselt sama maitsemeelega üürnikku on väike.

3. Avarus ja valgus on üürikorteri edus tähtsal kohal. Kui korter on hämar ja väike, siis mõtle, kas saaksid planeeringut muutes või mööblit ümber paigutades ruumi avardada ja valgust juurde tuua.

4. Üüriturul kasvatavad korteri väärtust funktsionaalne köök ning puhas ja korralik vannituba. Kui on võimalust, siis tasub investeerida just nendesse kahte ruumi.

5. Vannitoa seinad ja põrandad võiks katta keraamiliste plaatidega, sest need on materjalina kõige niiskuskindlamad. Väikeses vannitoas kasuta väikeseid ja heledaid plaate. Soovi korral ja säästmise huvides võib katta osad seinad ka niiskuskindla värvi või tapeediga, kuid need ei tohiks olla veega otseses kokkupuutes. Enamasti ei teata, et ka keraamilisi plaate saab üle värvida, seega kui plaadid on terved ja kvaliteetsed, kuid värv sobimatu, siis küsi värvinõu ehituskauplusest. Samuti on saadaval erinevat tooni vuugipliiatsid, millega ruumile uut ilmet anda.

Loe veel

6. Arvesta, et paljude inimeste jaoks on köök kodu süda. Mida väiksem on köök, seda tähtsam on kasutada ära kõik pinnad, näiteks saad ehitada seinakapid laeni ja kasutada traditsioonilise laua asemel klapplauda. Kui võimalik, tasub investeerida kvaliteetsetesse terviklahendustesse. Üürikorterisse köögimööbli fassaadi ja töötasapinda valides mõtle vastupidavusele ja hooldatavusele, et mööbel peaks vastu kuumusele, niiskusele ja mustusele.

7. Vali üürikorterisse valgustid, mis loovad meeleolu ja aitavad seda hubasemaks muuta. Koduste ruumide valgus on soe, mitte külm. Võimalusel vali igasse ruumi mitu valgusallikat, kuid ära pinguta üle dekoratiivsete lampidega – neid võiks olla ruumi kohta üks või kaks, ülejäänud peaksid jääma peidetuks või olema tagasihoidlikud.

8. Vali lihtne hele sisustus, kuid lisa üksikuid värvilisi ja pilkupüüdvaid detaile, näiteks kasuta elutoas värvilisi diivanipatju ja vannitoas värviküllaseid käterätikuid.

9. Asjadest ülekuhjatus näeb halb välja nii üürikuulutuse piltidel kui elus eneses. Mööblit peab olema piisavalt, aga nii vähe kui võimalik. Üürikorteris peab olema koht, kus magada, süüa teha ja telerit vaadata, aga mitte asju “igaks juhuks”. Arvesta, et enamasti on ka igal üürnikul oma lemmikesemed, mis peavad uude koju ära mahtuma.

10. Hoolitse, et üürile antav korter oleks uue elaniku saabumisel perfektselt puhas.