10 suurt viga, mida köögimööbli värvimisel tehakse

Värvitud köögimööbel on muutunud üha populaarsemaks. Seda ka põhjusel, et vaid värvikihiga on võimalik kogu köögile anda täiesti uus välimus ning tulemus on ka unikaalne. Samas tuleb selle tööga olla ka ettevaatlik, sest köögikappide värvimisel võimalik teha üsna palju vigu. Millised on siis peamised vead, mida tehakse?

1. Ebarealistlikult kõrged ootused ning kiirustamine

Värvitud köögikapid näevad väga kenad välja, kuid need pole sugugi nii siledad ja poleeritud, kui arvata võiks. Kui kappidel on mingeid nähtavaid vigastusi või kriimustusi, siis jäävad need värvi alt välja paistma. Isegi kui värvimata mööblilt defektid eriti välja ei paista, siis värvi all need võimenduvad ja muutuvad nähvatamaks.

Enne kappide värvimist tuleks kappide pinnadefektid pahteldada ja lihvida, siis ei jää defektid nii märgatavad.

Ei maksa ka unustada, et tegemist pole kerge ja lihtsa pühapäevahommikuse projektiga. Sageli arvatakse ka, et asjaga saab ühele poole ühe nädalavahetusega. Tegelikult võtab köögikappide värvimine aega vähemalt neli kuni seitse päeva, sest ettevalmistustööd tuleb teha korralikult. Arvesta ka sellega, et sa ei saa tegeleda kappide tuunimisega hommikust õhtuni ilma .

2. Jätad puidu puhastamata.

Hoolimata sellest, et arvad, et su köök on puhas, tuleb köögikapid enne värvima asumist siiski puhtaks pesta. Vastasel juhul, kui värvid rasvase ukse üle vee baasil värviga, ei jää värv puidu külge kinni.

3. Riiulid tuleb välja ja uksed eest võtta.

See on äärmiselt oluline, et esimese asjana enne värvima asumist võtaksid kappidel uksed eest ning tõstaksid riiulid ja sahtlid välja. Mõned inimesed üritavad kappe värvida ilma seda tegemata, ka hinged ja riiuli- ning sahtlikandurid jäetakse oma kohale. Selline asi pole pikas perspektiivis tark tegu. Värv hakkab kildhaaval murduma ja ära kukkuma mõne kuu pärast. Ja kui värv juba murduma hakkab, pead kogu mööbli värvist puhtaks lihvima. Seega – säästa end sellest tööst!

4. Jätad uste, sahtlite, riiulite ja furnituuri sildistamise vahele.

See, mis kord kusagil on olnud, peab pärast oma kohale ka tagasi minema. Seega on kasulik kasutada nummerdatud silte, et sul meeles püsiks, kus miski asi asus. Kleebi iga äravõetud osa tagaküljele kleeps või teibitükk ja kirjuta number peale, sellest piisab.

5. Jätad liivapaberiga nühkimise vahele.

Isegi siis, kui köögikapid on peaaegu ideaalses seisundis, pead need liivapaberiga üle käima, et värv pinnale kinni jääks. Kasuta keskmise karedusega liivapaberit (150-200) ning töötle kõik pinnad sellega üle. Eesmärk ei ole mitte vana pinnakatet üleni maha lihvida, vaid muuta läikiv pind matiks ja uuele värvile nakkuvaks.

6. Köögikapid pole enne värvimist tolmust puhtad.

Tõmba kapid enne värvima asumist tolmuimejaga üle veel enne, kui pintsli värvipotti pistad. Ka väike tolmukogus (lihvimise tulemusena) kapil võib kogu su suure töö ära rikkuda. Pind muutub krobeliseks ja näeb välja selline, nagu sa oleksid värvinud liiva. Asja parandamiseks pead kogu mööbli uuesti liivapaberiga üle töötlema ja seejärel taas värvima.

7. Sa ei kasuta kruntvärvi.

Väga ahvatlev mõte tundub kruntimine vahele jätta, kuid kui seda teha tahad, kaalu järgmist: värvitud köögimööbel näeb kena välja kolm nädalat või ka kolm kuud, kuid siis hakkavad võib-olla vaigupisarad puidu pinnast läbi värvi välja pressima. Et seda vältida, peaksid värvikihi all kruntvärvi kasutama. Kui seda teed, väldid hilisemaid üllatusi.



8. Valid kiirustades vale värvi.

Loomulikult on iga värvitoon, mille sa oma kööki valid, õige. Aga köögimööbli puhul peaksid tegema õige valiku esimesel korral. Kappide värvimine ei ole küll kuigi raske, kuid see pole ka selline töö, mida sa ikka ja jälle uuesti tahaksid teha, kui värv ei meeldi enam. Värvi esmalt testriks üle üks suurem näidispind, et vaadata, kuidas värv sulle tundub. Riputa see köögis kappide kõrvale üles. Siis saad otsustada, kas see tõesti on just õige värv.

9. Valid võimalikult odava värvi.

Eksperdid on köögimööbli värvimiseks kasutanud kõikvõimalike erinevaid värve, kuid kokkuvõttes on parim ikkagi selline värv, mis ei ole just kõige odavam. Kallim ja kvaliteetsem värv annab parema tulemuse. Köögikappide värvimiseks just väga palju värvi ei kulu. Seega võid sa endale kallimat värvi lubada ilma, et pärast ostu rahakotis auk haigutaks.

Ja veel üks asi – osade värvide korral jäävad värvitud pinnal pintslijäljed näha. Sellisel juhul kasuta värvimiseks rulli või kui sul on rohkem kogemusi, siis spreivärvi.

10. Kiirustad värvitud kappide tagasipanemisega.

Jah, see käib jubedalt närvidele, kui köögikapid on mitmeid päevi seina pealt alla võetud või vedelevad keset põrandat. Kuid liiga vara kappe tagasi panema hakates võid värvi vigastada. Siis pead kogu töö uuesti tegema – pinna liivapaberiga karestama, puhastama, kruntima ja üle värvima. Ja jälle värvi kuivamist ootama.