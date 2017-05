Shutterstock

Võiks ju arvata, et lammutamine on lihtsam, kui ehitamine. Aga võta näpust - sugugi mitte, eriti kui asja ei tunne. Lõpptulemus võib olla kõike muud, kui soovitud – alates sellest, et kahjustada võivad saada kõrval olevad hooned ja lähedal viibivad inimesed kuni selleni, et osa ehitisest seisab vapralt edasi püsti.