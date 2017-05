13 maailma kõige omapärasemat pilvelõhkujat – elevandikujuline, sudu õgiv ja maailma koledaim nende seas

Põnevate vormide ning saamislooga hooneid leidub maailmas küllaga. Nende seas ka kõrghooneid. Vaata lisatud videost põnevaid stiilinäitied.

Kõige rohkem võib omapäraseid pilvelõhkujaid leida Araabia Ühendemiraatidest, Saudi Araabiast, Singapurist, Taist. Muidugi on maailma kõige omapärasemate pilvelõhkujate hulgas ka kolme aasta pärast valmiv maailma kõige kõrgeim neofuturistlikus stiilis pilvelõhkuja Jeddah Tower, mis on veidi üle kilomeetri kõrge.

Põneva elevandikujuga kõrghoone valmis 1997. aastal Tais. Elephant Building on küll vaid 102 meetrit kõrge, aga hoone on asetatud 4. kohale nominatsioonis "20 maailma ikoonilist pilvelõhkujat.“

Põhja-Koreas asuvat Ryugyong hotelli saadavad küll vaid negatiivsed kõlad – ehitist on nimetatud nii maailma kõige koledamaks hooneks kui ka hukatuslikuks hotelliks.

Taipeis asuv arhitekt Vincent Callebaut’i loodud tvistiva pilvelõhkuja fassaadi ehib umbes 23 000 puud, mis hea meelega neelavad sudu – suisa 130 tonni süsinikdioksiid aastas. Hoone peaks sügisel avatama.