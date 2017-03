2-5 aasta pärast on nutikodu massides! Möödunud aastal pandi üles ca 600 nutikodu

2016. aastal umbes 3000st valminud uuest korterist sai nutilahenduse ca 600. Spetsialistid prognoosivad paari aasta pärast selles valdkonnas tõelist revolutsiooni.

Indome tegevjuhi Lauri Lotamõisa sõnul on Eesti inimesed hakanud nutikodu hindama. Sellest tulenevalt paigaldavad ka arendajad tarka automaatikat korteritesse üha enam. Oma osa on ka selles, et tehnoloogilised lahendused muutuvad ajapikku taskukohasemaks. “Paigaldasime ja müüsime 2016. aastal üle 200 erineva nutilahenduse. Kas selleks oli siis targem küttelahendus, jahutus, valve või lahendus, kus lisaks pakutakse nutivalgusteid, -kardinaid, multimeediat. Lisaks muidugi näitude lugemine, läbipääsude kontroll, video-fonolukud ja palju muud,“ seletab Lauri Lotamõisa.

Automatiseerida saab põhimõtteliselt kõike. Hinnaklass sõltub palju funktsionaalsusest, 2000-3000 euro eest saab ühe korteri juba täielikult ära automatiseerida, kuid tihtipeale paigaldatakse osaline funktsionaalsus. Nii saab hoida kulud soodsamana ning jätta igale uue kodu omanikule juba vabad käed enda visiooni järgi nutikodu edasi arendada.

Targad lahendused võivad omaniku eest ära saata elektri- ja veenäidud, teavitada hooldusfirmat konditsioneeri hooldamise vajadusest jms. Süsteemid toimivad reaalajas ning on kättesaadavad kodus puuteekraanil, internetti ühendatud arvutis või mobiiltelefonis.

TÜ Füüsika Instituudi ja Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse teadlased on leiutanud elektrooptilise klaasi, mille saab lihtsa nupuvajutusega muuta läbipaistmatuks. Kardinaid pole kodule enam vajagi. Energiat kulutab see umbes sama palju kui keskmine säästupirn, sedagi vaid siis, kui klaas on läbipaistev. See kõik näitab võimalusi ja suunda, kuhu juba liigutakse.

Paari aasta pärast on oodata revolutsioonilist läbimurret

Lauri Lotamõisa prognoosib, et kahe kuni viie aasta pärast läheb nutikodu massidesse. Selge märk selleks on Apple, Google, Samsungi ja teiste tehnoloogiahiidude suundumine samasse valdkonda. Näiteks Samsung esitles IFA showl tervet seeriat tehnikat, mis suudab omavahel suhelda. Külmkapp, pesumasin jne. See tähendab, et paari aasta pärast on oodata väga suurt revolutsiooni.

Tehnika on arenenud täna nii kaugele, et igasuguste automaatikalahenduste kasutamine on mõistlik nii hinna kui ka tasuvuse poolelt. Hea süsteem suudab kokku hoida energiat ja seeläbi teenida end tagasi mõistliku aja jooksul.

Karmistuvad energiasäästu nõuded viitavad ka sellele, et üsna pea ei pääse targemast kütte-jahutuse juhtimise süsteemist ükski uue hoone ehitaja. Ja kui on võimalus, siis miks mitte valida kütet juhtima süsteem, mida saab hiljem täiendada valgustuse või turvalahenduse funktsiooniga.



Metro Capitali turundusjuht Urmas Uibomäe: “Pakume korteriostjaile rohkem, kui nad oodata oskavad. Seetõttu on nutikodu lahenduse kaasamine meie jaoks saanud samasuguseks standardiks nagu elektriautode laadimispunktide või päikesepaneelide kasutamine arendusprojektides. Kogemus näitab, et kui ostjal on kaalukausil kaks võrreldavat arendust, siis saavad määravaks korteriga kaasnevad lisandväärtused.

Urmas Uibomäe ütleb, et nutikodu lahenduse pakkumine korteri hinda ei tõsta. Muidugi saab klient soovi korral standardlahendusele juurde tellida kardinate, valguse jm juhtimise.

Kes soovib, kasutab tavapärast lahendust

Intelligentsed lahendused on Uibomäe sõnul väga praktilised, aga kindlasti tuleb arvestada, et klientide hulgas leidub ka vanemaid inimesi, kes ehk alguses veidi võõrastavad uusi lahendusi. Sellest tulenevalt on mõnes projektis dubleeritud kütte, -jahutuse- ja ventilatsioonijuhtimise ja anname vabaduse valida, kas kasutada koduautomaatika juhtimiseks tarka lahendust või tavapäraseid juhtimisseadmeid.

Kes on praegu peamine nutikodude sihtrühm? „Täna on kliendiks pigem uue kodu ehitaja või vana maja renoveerija. Ka suured aredused on võtnud sihiks pakkuda kliendile juba kaasaegsemaid lahendusi. Kui 5 aastat tagasi oli standardiks seinal olev pööratav temperatuuriregulaator, siis julgen arvata, et täna paigaldatakse sinna minimaalselt juba leed-ekraani ja -nuppudega alternatiiv,“ nendib Lauri Lotamõisa.

Kust tuleb korteriomanikule tagasi rahaline sääst? „Kokkuhoiu ja nutikodu efektiivsuspunkti otsides pean välja tooma põhilised energiakulu kohad. Selleks on enamasti ventilatsioon ja küttesüsteem. Kui kasutada nende juhtimiseks nutikaid andureid, on võimalik nende kahe energiakulu säästmisega lisada oma kodule juurde ka täiendavalt lisaväärtust. Näiteks kasutame selleks otstarbeks nutikaid liikumisandureid, mis aitavad meil juhtida küttesüsteemi, samas pakkudes turvatunnet valvesüsteemina,“ seletab Lauri Lotamõisa.