20 ehitist ihkab tiitlit. Homme selgub aasta parim betoonehitis

Homme, 14. märtsil kuulutatakse Eesti Rahva Muuseumis toimuval betoonipäeval välja konkursi „Aasta betoonehitis 2016” võitjad. Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu korraldatava võistluse peaauhind läheb betooni parimal moel esindava ehitise autorile.

„Aasta Betoonehitis 2016“ konkursil osaleb sel korral suisa 20 ehitist. „Betoonehitiste võistlus peegeldab üsna ilmekalt Eesti ehitusturul valitsevat olukorda – ehitatakse eelkõige Tallinnas ja Tartus,” sõnas Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Tiit Roots. Teda rõõmustab Tartu linna väga suur osatähtsus tänavusel betoonehitiste konkursil, kusjuures vägagi kaalukate ja huvitavate ehitistega.

Tiit Rootsi sõnul osaleb võistlusel rida nimekaid eri põlvkondade arhitekte, kellest mitmed on varasemaltki endile betoonehitistega nime teinud. Tavapäraselt on võistlusel osalemas hulgaliselt eramuid ja kortermaju. Esindatud on väga esinduslikud hotellihooned, samuti uued koolimajad.

Tallinna ühe peatänava Tartu maantee hoo sisse saanud väljaehitamine peegeldub võistlusel lausa nelja ehitisega.

Uhke võib olla betoontee üle

„Betoon kui hästi vormitav ja vastupidav materjal sobib hästi nii elamute, koolide kui büroohoonete ehituseks. Betoonist valminud tähtsaimate Eesti kultuuriehitiste ritta on lisandunud ERM-i ja rahvusarhiivi hooned,” on Roots uhke.

„Esmakordselt ligi 50 aasta jooksul on Eestis valminud betoontee, Õismäel Tallinnas,” ütles Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola. „Loodame, et see on alles esimene samm betoonteede taaskasutuselevõtul Eestis.”

Põnevad esinejad

Betoonipäeva peakõnelejaks on vene arhitekt Philip Nikandrov, kes on spetsialiseerunud suurte, keeruliste ja unikaalsete kõrghoonete projekteerimisele. Nikandrov tutvustab oma kahte viimase aja kõige tähtsamat projekti – 2015 Moskvas valminud 55-korruselist „Evolution Towerit” ja praegu Peterburis ehitatavat 465-meetrist Lahta keskust – Euroopa kõrgeimat pilvelõhkujat.

2015. aaasta betoonehitiseks valiti Ihaste sild Tartus. Konkursi peaauhind läks Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroole (Juhan Idnurm ja Siim Idnurm).





Mõned nominendid. Eesti Betooniühing





2016. aasta betoonehitise tiitlile kandideerivad:

1. Arsenali keskus – Erika 14, Kopli, Tallinn;

2. Büroo 83 – Tartu mnt. 83, Tallinn;

3. Büroohoone Norra Maja – Veerenni 24, Tallinn;

4. City Residence – Tartu mnt. 56, Tallinn;

5. Eesti Rahva Muuseum – Muuseumi tee 2, Tartu;

6. Eramu Nõmmel – Hämariku 10, Tallinn;

7. Hilton Tallinn Park Hotell – Kreutzwaldi 23, Tallinn;

8. Hotell Lydia – Ülikooli 14, Tartu;

9. Järveküla Kool – Reti tee 20, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa;

10. Kaubandus- ja vabaajakeskus Kvartal – Riia 2, Tartu;

11. Korterelamu Mardi t. 9 – Mardi 9, Tallinn;

12. Korterelamud Tartu mnt. 52 A, B, C – Tartu mnt. 52, Tallinn;

13. Maarjamaa Hariduskolleegium – Kaagvere, Mäksa vald, Tartumaa;

14. Narva rannahoone – Linnuse 2, Narva;

15. Novira Plaza – Tartu mnt. 25, Tallinn;

16. Püsiekspositsiooni „Ajarada” poodiumid jm. väikevormid, Eesti Rahva Muuseum;

17. Rahvusarhiivi peahoone Noora – Nooruse 3, Tartu;

18. Villa Lääne-Virumaal – Lääne-Virumaa;

19. Tallinna betoontee katselõik (Paldiski maantee rekonstrueerimine);

20. Ärihoone Karl Storz – Pärnu mnt. 556b, Saue vald, Harjumaa.