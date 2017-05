5 märki, et su kodu vajab uuenduskuuri

Mõned inimesed tegelevad oma kodu uuendamisega regulaarselt, kas siis kerget remonti tehes, kodutekstiile muutes või mööblit ümber paigutades. Arco Vara toob oma blogis välja aga 5 selget märki, mis viitavad sellele, et peaksid kindlasti oma kodus uuenduskuuri ette võtma.

Tunned kodus olles emotsionaalset tüdimust

Probleem võib olla selles, et näed juba aastaid kogu aeg sarnast pilti – vana sektsioonkapp, sama mustriga tapeedid, vanad värvid, kulunud tekstiilid. Mõnikord aitab sellisel juhul vaid väikestest muudatustest nagu asjade ümberpaigutamine või värvitud pindade uuendamine.



Tapeedid ja värvitud tasapinnad on kulunud

Kuigi mõned inimesed ei soovita interjööri eriti panustada, vaid kodu lihtsalt puhtana hoida, tuleb väike sanitaarremont alati kasuks ja muudab elukeskkonna tervislikumaks. Katkised nurgad, lahtised liistud, pudenev värv ja narmendav tapeet kodu uhkuseks ei ole.



Elektrivõrk on amortiseerunud

Siin pole isegi küsimus, kas teha või mitte teha, sest asi on turvalisuses. Aegunud juhtmestik, seinast välja nihkunud või rippuvad kontaktid ja lülitid on ohuks nii inimestele kui ka kodustele elektriseadmetele. Elektritööd tuleks kindlasti usaldada vastava ala spetsialistile.

Veekulud on kasvanud

Enamasti on liigse veekulu allikaks tilkuvad kraanid ja läbijooksvad WC-potid. Need vead peaks võimalikult kiiresti kõrvaldama, sest on otseseks koormuseks rahakotile.



Küttekulud on kõrged

Ilmselt tulevad siin kasuks uued aknad ja uksed, seinte ja lagede soojustamine ning radiaatorite, aga võib-olla ka kogu küttesüsteemi vahetus.

Allikas: Arco Vara