5 soovitust tulevasele tudengile üürikorteri leidmiseks

Praegu oleks tulevastel tudengitel tark hakata otsima endale üürikorterit, sest kes hiljaks jääb, see ilma jääb – nagu ütleb vanarahvatarkus. Augustis võib olla juba üsna keeruline leida endale midagi sobilikku. Arco Vara maakler Relika Ausen annab firma blogis nõu, millele tähelepanu pöörata ja millest peaks alustama.

Millal oleks õige aeg tudengikorterit otsima hakata?

Kui maikuu oli üüriturul pigem vaikne, siis juuni on uue kooliaasta alguseks korterit otsivate tudengite arvelt märgatavalt elavnenud. Praegu on korterite valik veel lai ja hinnad pole laes, kuid augustis, kus üüripinnad leiavad üürnikud paari tunni jooksul, jäävad paljud sobivatest pakkumistest ilma. Seetõttu hakatakse juba juunis korterit otsima, et sügisel oleks kindel koht olemas. Tark tudeng mõtleb üürikodu leidmisele juba täna, kuid mitte hiljem kui juulis.

Kuidas üürikorterit leida?

Populaarsed kohad üüripindade otsimiseks on erinevad sotsiaalmeedia grupid, nagu näiteks Facebookis tegutsev „Üürikorterid otse omanikult“. Lisaks leiab suure hulga pakkumisi kinnisvaraportaalidest, tihti kirjutatakse ka kinnisvarabüroode meilidele. Paljud otsivad korteriomanikega otsekontakte, et vältida ühe kuu üüri summa maksmist kinnisvarabüroole lepingu sõlmimise eest.

Samas on siin alati mõttekoht ja risk, kas kõik omanikud sõlmivad seadusega kooskõlas lepinguid ja käituvad üürilistega seadusest tulenevatel alustel. Alati tuleb poolte vahel sõlmida kirjalik üürileping, mis osapooli kaitseks, sest suusõnaline leping pole täna kindlasti sobiv variant.

Kuidas leida üüripinna hea hinna ja kvaliteedi suhe?

See selgub erinevate kuulutuste analüüsist, mis piirkonnas, millise hinna ja kvaliteediga pindu pakutakse. Kesklinna piirkond on alati kallim kui niinimetatud magalad. Kui nõudlus ületab pakkumise, nagu augustis tavaliselt juhtub, siis hea hinna ja kvaliteedi suhe hägustub.

Vahetult enne kooliaasta algust küsitakse ka rahuldavas seisukorras olevate korterite eest väga kallist hinda, aga kui palju valikuvariante ei ole, siis lähevad needki pakkumised loosi. Selleks, et leida võimalikult hea hinna ja kvaliteedi suhtega üüripinda, peakski juba täna otsinguid alustama.



Mida tähele panna üürikorteri kulude ja sisustuse osas?

Tudengile oleks kindlasti kõige parem variant, kui korter oleks möbleeritud ja vajaliku kodutehnikaga. Mitmekesi on kindlasti soodsam üürikorterit üürida, kõik kulud jagunevad siis mitme inimese vahel. Samas soovivad paljud õppurid üksi elada ja vajavad selleks väikest pinda, kus on võimalikult soodsad kõrvalkulud.

Väga olulised on üürimisel kommunaalkulud, need tuleb alati täpselt üürilepingusse kirja panna, mille eest üüriline maksma peab ja mille eest mitte. Kindlasti tuleks enne üürimist välja selgitada ega omanikul pole korteri müügiplaane, et välistada olukorda, kus keset õppeaastat tuleb hakata tegelema uue üüripinna otsimise ning kolimisega.

Mida tähele panna üürilepingu sõlmimisel?

Enne lepingu sõlmimist peab üüriline olema kindel oma soovis ja analüüsinud oma rahalisi võimalusi. Tutvuge kindlasti üüritavate ruumide ja nende seisukorraga. Uurige omaniku tausta. Korteri üleandmisel üürnikule tuleb kindlasti koostada üleandmise- ja vastuvõtmise akt, kus fikseeritakse mõõdikute näidud, pinna hetkeolukord, puudused jne. Oleks hea, kui saaks võimalusel teha ka fotod.

Kindlasti peab üürileping olema kirjalik, et vältida hilisemaid arusaamatusi. Lepingus tuleb selgesti kirja panna kõrvalkulude tasumine ehk mille eest maksab üürnik, mille eest omanik. Tuleks fikseerida tagatisraha summa – kui suur ja mitme kuu eest. Palju nõuandeid üürilepingu sõlmimiseks leiab internetist ja justiitsministeeriumi koduleheküljelt.

Allikas: Arco Vara