7 nõuannet ohutuks ja tõhusaks puude laasimiseks

Kettsaagidega töötamisel nõuab laasimine tavaliselt kõige rohkem aega ja suurimat pingutust. Husqvarna annab nõu, kuidas seda tööd veidi mugavamaks muuta.

1. Vali õige kõrgus

Parim töökõrgus laasimiseks on selline, kus puu asub puusast põlvekõrguseni. Õige töökõrguse saavutamiseks langeta puu nii, et see kukub teiste langetatud puude või palkide, kivide või maastiku kõrgemate kohtade peale. Ära unusta kõverdada jalgu, mitte selga.

2. Seisa õiges kohas ja turvaliselt

Seisa kindlalt tüve vasakul küljel, hoides jalgu tüve suhtes 45-kraadise nurga all laiali. Tööta saega keha ligidal ja hoia oma keha stabiilsena kahes suunas. Veendu, et sul on rohkelt sirutusruumi, et vähendada ohtlikku jalgade liigutamist laasimise ajal miinimumini.



3. Hoia madalal

Õnnetuste vältimiseks tuleb kettsaagi tõsta tüvest eemale ainult nii palju kui vaja. Kanna kettsaagi nii vähe kui võimalik ja kasuta seda kangina, nii et sae korpus toetub tüvele või sinu jalale. Laasimine on lihtsam ja tõhusam lühikese juhtplaadiga (13–15").

4. Juhitud liigutused

Jalgade liigutamisel hoia alati juhtplaati teisel pool tüve. Liigutamisel peab kett seisma. Hoia saagi lühiajalisel transportimisel mõlemast, mitte ainult tagumisest käepidemest.

5. Jälgi tagasilööki

Väldi lõikamist juhtplaadi otsaga. Laasimisel tuleb pöidlad ja sõrmed alati käepidemete ümber hoida. Kasuta juhtplaati, mille pikkus sobib puu mõõtmetega.



6. Väldi kinnikiilumist

Kontrolli okste pinge all olekut ja lõika oksa teiselt poolt, kus juhtplaadi kinnikiilumine oksa koormuse all on ebatõenäoline. Kui sa pole kindel, lõika oksa astmeliselt väljastpoolt sissepoole tüve suunas.



7. Murra enne okste eemaldamist

Toeta kettsaag tüvele ja eemalda parema käega oksad ja lõigatud halud. Esiteks vabasta gaasihoovastik ja gaasihoovastiku lukk ning rakenda ketipidur. Allapoole lõikamist, nii et kett tõmbab saagi tüve suunas, nimetatakse ka lõikamiseks tõmbava ketiga. Ülespoole lõikamist, nii et kett lükkab saagi kasutaja suunas, nimetatakse ka lõikamiseks lükkava ketiga.

Allikas: Husqvarna