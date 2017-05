9 nutikat tööriista, mida võiksid majapidamises omada

Järgnevalt pakume välja mõned tööriistad, mis pole küll esmatähtsad, kuid mille soetamist võiksid kaaluda. Muidugi peaks olema selleks ka kodus vastavalt ruumi ning tegemist peaks olema keskmisest aktiivsema remondihuvilisega. Käsiraamat „Kodu remonditööd“ soovitab 9 nutikat abimeest.

1. TÖÖPINK

Paljude koduste remonditööde juures on suureks abiks väike tööpink, mille saab kergesti vajalikku kohta viia ning hiljem hoiustamiseks ka kokku panna. Tööpinki saab kasutada alusena saagimisel, puurimisel, monteerimistöödel, mõõtmistel.

Ülaosa saab kasutada kruustangidena ning tööpingil on veel mitmeid võimalusi asjade kinnitamiseks, et neid töötlemise ajal paigal hoida.

2. LASERLOOD

Kui majapidamises on juba korralik vesilood, siis saab hakkama ka ilma laserloodita, kuigi viimane on tõeliselt mugav tööriist. Laserlood on hea abivahend pikkade sirgete püst- või rõhtjoonte märkimiseks. See on suureks abiks näiteks riiulite ülespanekul ja tapeetimisel.

3. SEINASKANNER

See seade on vajalik siis, kui tahad seina turvaliselt auku puurida. Akutoitel skanner aitab leida kaablite ja torude asukohti seinas, samuti puidust sõrestikuposte. Nii ei puuri sa kogemata auku torusse või juhtmesse. Hulga peavalu jääb ära.

4. REGULEERITAV NURGIK

Liikuva keelega tööriistaga saad mõõta sisenurga ja seejärel vastava lõikejoone märkida. Reguleeritav nurgik on suureks abiks näiteks riiuli ehitamisel alkoovi, mille seinad ei ole päris risti.

Loe veel

5. PITSKRUVID

Pitskruvid on vajalikud siis, kui pead liimimisel, saagimisel, puurimisel või kruvimisel midagi kindlalt koos hoidma.

6. NURGASAAG

Nurgasaag on väga vajalik abimees, et puitliiste õige nurga alla lõigata, näiteks lae- ja seinaliistude paigaldamisel või pildiraami valmistamisel. Sellise saega saad lõigata igasuguseid nurki.

7. SÕRGKANG



Shutterstock



Sõrgkang muudab põrandalaudade ülesvõtmise, paneelide mahavõtmise või suurte jonnakate naelte väljatõmbamise palju lihtsamaks. Pikem kangi jõuõlg on suurem ja see muudab töö kergemaks.

8. KUMMIVASAR



Shutterstock



See sarnaneb kujult haamriga, kuid pea on kummist. Kummivasar on kasulik mööbli kokkupanekul, sest nii saad tüüblitega ühendatud osi pinda rikkumata kokku koputada.

9. HAARATSTANGID

Neid näpitsale sarnanevaid tange saab kasutada ka klambrina. Tangide lõuad tuleb kohandada hoitava eseme suurusega ja siis lukustada, et ese töötamise ajal kindlalt paigal püsiks. Haaratstangid on hindamatu abimees, kui töötad üksi ja sul ei jätku hoidmiseks käsi.

Allikas: „Kodu remonditööd“, Varrak.